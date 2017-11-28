Şair Gençer O'nun Adana at yarış tahminleri

DEMİRKURT artık kazanacak grubu buldu

28 Kasım SalıFanatik Hipodrom yazarıgünün programını değerlendirdi.1.Ayak: Her ne kadar şu anki yarışları arasında mesafede ve kumda koşusu olmasa da Sefire Sultan Torok yavrusu olmasıyla bu tip mesafelere yatkındır. Takı değişikliği sonrasında ilk yarışında 2000 metrede kazanan Senoş ise son iki yarışında en geri gelmesine rağmen bu tip bir koşuda iddialı olacak isimlerdendir. Form durumu değerlendirildiğinde ise Nights Watch KG ile girdiği son 4 yarışında elde ettiği iki birinciliğin boş olmadığını gösteren bir yarış yapacaktır. Ancak son yarışı uzak geride üçüncü olan Rumet’in bu grupta adı bir kez daha duyulacaktır.2.Ayak: 3 yaşlı Arap taylarının bu grubunda ilk şansı 2 nolu Demirkurt’a vereceğim. 1200 metrede ilk kum yarışını koşan ve ikinci olan Demirkurt daha sonra 1300’de Altınkafes kazanırken üçüncü kalmıştı. A.Çelik ile koşuya katılacak olan tay uygun rakipler arasında kazanmasını bekliyorum.3.Ayak: Ekim ayında koşu kazanmış olan Domates Güzeli 1200’de sentetik pistte 3 boy farkla başarılı olmuştu. Annesinin kuma son derece yatkın olduğunu düşünürsek bu pistte de iyi koşacaktır. KG ile koşu kazanan Bilgeprenses ise Ankara’daki koşusu sonrasında verdiği kısa ara sonrası bu koşuyla dönecek olup favorinin rakibidir.4.Ayak: Girdiği 7 koşuda 4 kez kazanan Hallaçoğlu bu yarışları sonrasında bir kez daha öne çıkacak isimlerden biridir. 1400 metrede son galibiyetinde 1.29.82 derece yapan Hallaçoğlu favorimdir. Formunun zirvesinde olan Guilty Pleasure ve Cochabamba bu koşuda genç rakiplerinin karşısında olacaktır.5.Ayak: İki yaşlı tayların 1500 metre koşusunda ilk olarak Aga Osman’a şans vereceğim. Bu grupta son iki kum yarışı ile tecrübesini gösterecek olan Kaneko’nun bu yavrusu bakalım istediği sonucu alabilecek mi? Rakipleri ise Gallus, Sharpa ve Bülentbey’dir.6.Ayak: Günün kapanış koşusu 1200 metrede sürat yarışı olup Efeberk bu kez Maiden’den çıkmaya yakındır. Rakiplerine göre daha istikrarlı sonuçlar almış olan bu atın rakibi ise 1 nolu Bolkarağa olarak değerlendirilmelidir.4 2 4 6 5 36 3 2 6 13 5 11 7