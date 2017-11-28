RMO Boks Fırtınası İstanbul’da esecek!

Gecenin ana maçında 8 Maçta 8 Nakavt galibiyetli Nakavt Makinesi”Real”rakibiile(Akdeniz) kemeri için ringe çıkacak.Diğer yandan WBC/PABA Kıtlararası hafif sıklet kemer sahibi Yavuz Ertürk, Dünya Amatör Boks şampiyonu Gülsüm Tatar ve 2016 Rio Olimpiyatlarında ağır sıklette Ülkemizi temsil eden Ali Eren Demirezen gecede zorlu klasman maçlarına çıkacaklar.Organizasyon yemekli VIP konseptinde olup gecenin biletler “ biletix.com “dan temin edilebilir.