Rıza Çalımbay: Takımımla gurur duyuyorum

“Takımımla gurur duyuyorum”

“Abdulkadir’i hepinizden daha çok seviyorum”

“İskelet kadroyu oturtmamız lazım”

“Burak ve N’Doye'u sol açık oynatmadım”

“Benim olduğum yerde sorun istemiyorum”

“Hubocan’ı milli maçta izledik”

“Kupa bizim için de camia için de çok önemli”

“Şu anda transferlerle ilgilenmiyoruz”

“Yusuf Yazacı’nın Avrupa’ya gidip-gitmemesine yönetim karar verir”

, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlediği haftalık basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Trabzonspor’a geldikten sonra bütün amaçlarının hem kadro hem de oyuncular açısından istikrar yakalamak olduğunu belirten Çalımbay, "Burada 11'i tespit etmemiz gerekiyordu. Bu da kolay değil. Buradaki oyuncu planlamasının çok olması bunda etkendi. Bireysel olarak sizin gördüğünüz gibi bizim görmemiz mümkün değil. Siz sadece antrenman ve maçlarda görüyorsunuz, biz bunu yaşıyoruz. Takımımızın bir sorunu var, sahanın içinden çok sahanın dışında problem var. Biz hem bununla uğraşıyor hem de sahanın içini iyi yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten bazı şeyleri halletmek için çok zorlanıyoruz. Ben buraya geldiğimde oynamayan ve oynayan oyuncuların tamamen koptuğunu gördük. Tekrar bu arkadaşlarımızı kazanmaya çalıştık. Buranın bir bütün olduğunu söyledik. Dün tekrar bir toplantı yaptık. Rahatsız olduğum birkaç konu vardı bunları açık açık dile getirdim. Böyle olduğu sürece devam edeceğini ve herkesin tedbirini almasını ve kendisine çeki düzen vermesi gerektiğini söyledim. En büyük sorunlardan bir tanesi, oynamayan oyuncuların kendilerini bırakmaları. Diğer arkadaşlarımızın bırakmadan çalışması gerekiyor. Hepsi profesyonel oyuncu, hepsi farklı ülkelerden gelmiş. Bunların ortak amacı takım. Buraya gelirken tabii ki boşuna gelmediler, başarı için geldiler. Onun için başarılı olmak zorundalar. Kadro geniş olabilir, o zaman rekabet edeceksiniz" ifadelerini kullandı.Çalımbay, Trabzonspor’un kötü oynadığı yönündeki eleştirilere katılmadığını belirterek şunları söyledi: “Kötü oynayan bir takım her zaman kazanamaz. Biz maçın başından sonuna kadar oyundan kopmuyoruz. Varımızı yoğumuzu ortaya koyduk. Sivas maçında galip geldik ama kendi hatalarımızı görmezlikten gelmemiz mümkün değil. Ben yeni bir takım oturtmaya çalışıyorum. Onun için zaman zaman böyle şeyler olacak. Ben takımımla gurur duyuyorum. Osmanlı maçını kazanmak kolay değildi. Sivas kendi sahasında Kayseri ile en iyi oynayan takımlardan bir tanesi. Takım 90 dakika oyundan kopmayan bir görüntü verdi. Ufak-tefek eksiklikleri biz de kabul ediyoruz. Ve bunu her defasında söylüyorum. Devre arasında çalışarak bunu daha iyi hale getireceğiz. Kalan 4 final maçını en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bazı eksiklerimizi ya da sorunlarımızı düzelttikten sonra ondan sonra daha sağlam daha güzel bir takım mutlaka olacak. O sorunları da en kısa sürede düzeltmek için çalışacağız.”Abdülkadir konusunda gelen eleştirilere de cevap veren Çalımbay, “Sürekli olarak ‘Abdülkadir neden oynatılmıyor’ söylemlerinin oyuncuya yarar değil zarar vereceğini söyledi. Çalımbay, “Burada galip geliyoruz, Galatasaray olsun diğer maçlar olsun, direkt soru bu. Ben belki hepinizden daha çok seviyorum onu. Ben de altyapıdan yetiştim. 17 yaşımda oynadım, onun için hepsine çok büyük saygım var. Abdülkadir çok iyi çalışıyor, görev verdiğinizde oynuyor. Geldiğimden beri bir maçta şans veremedik, onun dışında oynadı. Ancak bana göre bu kadar yapmayın, ona da zarar veriliyor. Orada bir sürü oyuncumuz var dışarıda kalan. Zaten benim sıkıntım bu. Hepsini bir anda oynatamıyorum. Zaman zaman onu en iyi şekilde kullanıyoruz. Burada biz en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve yapacağız. Abdülkadir bizim en kıymetli oyuncularımızdan bir tanesi. Farklı düşüncelere ve konuşmalara izin vermeyeceğiz. Geleceği çok çok iyi bir kardeşimiz. Böyle yazıldıkça, konuşuldukça bence Abdülkadir’e faydadan çok zarar oluyor. Sadece bu senelik değil Trabzonspor’un geleceği ile ilgili en iyi oyuncularından bir tanesi olacak ”dedi.Orta saha açısından en sorun yaşanan maçın Osmanlıspor maçı olduğunu söyleyen Rıza Çalımbay, “Sonraki maçlarda kolay kolay sorun yaşamadık. Kucka kendisini hazır görmediği için oynamak istemiyor. Yoksa onu niye oynatmayalım. Kendisiyle konuştuğumuzda 15-20 dakika Osmanlıspor maçı için, sonrasında 50 dakika oynayabileceğini söyledi. Zamanı geldiğinde Kucka da, diğerleri de oynayacak. Ancak buradaki sıkıntıyı anlattım. Kadromuz geniş, sürekli oynamayan oyuncular konuşuluyor. Hele hele takımda istenilen oynamadığında o zaman ‘o niye yoktu, bu niye yoktu’ deniyor. Bu da normal. Örneğin son maçımız yenilgi olsaydı ve Abdülkadir oyuna alınmasaydı o konuşulacaktı. Elimizdeki mevcut kadroyu en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Kucka’yı ilk defa Osmanlıspor maçında izledik, Hubocan’ı Sivas maçında izledim. Biz bunları göreceğiz ve bir iskelet kadroyu oturtmamız lazım. Bu da zaman alır. Galatasaray maçında bile bir şeyler söylendi. Önemli değil ben farkındayım ve kendimi kandıracak birisi değilim. Sadece devreye gidelim, devreye kadar 4 maçı en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Belki de en zor maçımız olacak Antalya maçı. Çünkü kendi kurduğum kadroya karşı oynayacağım. Düşündüğüm o 4 maç. Devre olduktan sonra bütün sorumluluk bende” ifadelerini kullandı.Çalımbay, Burak Yılmaz ve N’Doye’nin sol açık oynatmadığını belirterek, “O ekibimizle kurduğumuz başka bir taktik. Benim bir tane daha forvete yakın oyuncu oynatmam gerekiyor maçlarımızda. Takımımız iyi mücadele ediyor. Bunun örneğini Galatasaray maçında verdik. Biraz zaman lazım, bu da devre arası” dedi.Kendisinin olduğu yerde sorun istemediğine vurgulayan Çalımbay, “Biz buraya geldiğimizde, sahanın içi kadar saha dışında da sorun vardı. Bizim amacımız bunların hepsini yok etmek. Bu biraz zaman alacak. Bu takımın kazanma hırsı var, arzu isteği var. Zaman zaman oyuncularımızla sahada olduklarında diyaloglarımız da olabiliyor. Bu da maçın atmosferinden kaynaklanıyor. Geçtiğimiz hafta yabancı fazla diye Bongonda’yı alamadık. Zaman zaman bu tür sıkıntılar yaşanabiliyor. İnşallah devreden sonra bu sıkıntıları yaşamayacağız. Gol yememiz sadece defansımıza bağlı değil. Yediğimiz gollerin üç tanesini kendi kalemize attık. Bu hafta da yediğimiz gol bir şanssızlıktı. Bunların hepsine bir çözüm bulacağız. Gol yemeyeceğiz diye bir şey yok ancak gereksiz gol yemek değil. Özellikle Osmanlı maçında yediğimiz o goller gibi değil.” dedi.Hubocan ile ilgili fikir edinmek için de Servet Çetin’i, milli maçta oyuncuyu izlemek üzere görevlendirdiklerini anlatan Çalımbay, “Ancak orada sol açık oynadı ve bir fikir edinemedik. Şimdi zaten Uğur Demirok yok yine onu oynatabiliriz. Çok ihtiyacımız var. Sonuçta milli takım oyuncusu. Durica ile oynadığı zaman iyi olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.Ziraat Türkiye Kupası’nda Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile oynayacakları maçın çok önemli olduğunu belirten Çalımbay, “Kupa bizim için de camia için de çok önemli. Burada gitmek istiyoruz. Oynayacağımız maç kolay bir maç değil. İki maçını izlettirdik, çok iyi bir takım. Kendi sahalarında da iyi oynuyorlar. Bu maçta büyük ihtimalle az şans verdiğimiz oyuncularımıza şans vereceğiz. Bizim için çok önemli. İnşallah oynatacağımız arkadaşlar da iyi oynar. Çünkü onlar için de çok önemli bir maç bu. Bizim mutlaka turu geçmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.Şu anda ne transferle ne de kiralık olarak gidip döneceklerle ilgilenmediklerini söyleyen Çalımbay, “Ben bir takımı sezon başı kurduğumda oyun sistemimi de ona göre kurarım. Benim en çok dikkat ettiğim şeylerden birisi oyuncunun disiplinli olması, oyunu sevenlerden kurulu olması. Buradaki kadro ile ilgili gördüğüm tek sıkıntı kalabalık. Aşırı çoğalmanın olması dışında bir sıkıntı yok” dedi.Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Yusuf Yazıcı'ya gelen tekliflerin sorulması üzerine şunları söyledi, “Benim oyuncumun Avrupa’da üst düzey bir takıma gitmesi ve çok başarılı olmasını çok isterim. Hem Türk futbolu adına hem de Trabzonspor’un altyapısından yetiştiği için. Bu yönetimin vereceği karar. Yusuf’tan burada elimizden geldiği kadar yararlanmaya çalışıyoruz. Ama gitmesi konusunda bizim bir dahlimiz yok. Bu yönetimin vereceği bir karardır” diye konuştu.İHA