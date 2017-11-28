Perasovic: Galibiyetten dolayı mutluyum

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında Muratbey Uşak’ı 97-84 mağlup eden Anadolu Efes’in başantrenörü Velimir Perasovic, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Perasovic, son çeyreğe kadar maçın ortada geçtiğini belirterek, "Hep maçın sonlarında ritim buluyoruz. Maçın son bir kaç dakikası hariç savunmamız iyiydi. McColum’un hücumdaki performansı da çok önemliydi. Doğuş Balbay’ın sakatlığının da ciddi olmamasından dolayı mutluyum." ifadelerini kullandı.Lacivert-beyazlı oyuncu Birkan Batuk ise maça iyi başlayamadıklarını ancak ikinci yarıda daha iyi basketbol oynayarak kazanmayı bildiklerini dile getirdi.AA