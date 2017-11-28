Pazartesi Anıları'nda sırada Barcelona'nın üçlük yağmuru var





EuroLeague'in Pazartesi Anıları'nda bu hafta, 6 Mart 2014'te temsilcimiz'ye karşı 14 üçlük isabeti bularak maçı 93-73 kazananvar.2013-14 sezonunda 8 takımlı Top 16 gruplarından E Grubu'nda temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Anadolu Efes ile birlikte İspanyol devi Barcelona da yer alıyordu.Obradovic yönetimindeki ilk sezonunu geçiren Fenerbahçe'nin kadrosunda Bo McCalebb, Pierre Jackson, Ömer Onan, Nemanja Bjelica, Linas Kleiza, Melih Mahmutoğlu, İzzet Türkyılmaz, Blagota Sekulic, Oğuz Savaş, Luka Zoric, Bojan Bogdanovic ve Emir Preldzic yer alıyordu.Grubun dokuzuncu karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Barcelona'ya konuk oldu.O dönem Pascual yönetimindeki Barcelona'nın kadrosunda ise Jacob Pullen, Joey Dorsey, Victor Sada, Marcelinho Huertas, Alex Abrines, Juan Carlos Navarro, Marko Todorovic, Kostas Papanikolaou, Brad Oleson, Erazem Lorbek, Bostjan Nachbar, Ante Tomic gibi isimler yer alıyordu.Palau Blaugrana'da oynanan karşılaşmanın sadece ilk çeyreğinde temsilcimiz Fenerbahçe etkili olsa da kalan bölümde Barcelona, özellikle dış şutlardaki etkili performansıyla 14 üçlük isabeti bularak maçı 93-73 kazandı.