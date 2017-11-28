Payasspor Teknik Direktörü Murat Bölükbaşı istifa etti

, takımın son haftalarda aldığı başarısız sonuçların ardından yönetim kurulu ile görüşerek istifa ettiğini açıkladı. Bölükbaşı, istifasına dair şunlar söyledi:’daki görevimizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Bu süreç de bize destek olan Başkanımız Osman Tufan, Bekir Tufan, Oğuzhan Çolak ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ederim."