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Paralimpik yüzücü Beytullah’ın hedefi dünya şampiyonluğu

Doğuştan iki kolu olmayan, bir ayağı diğerinden kısa olan Avrupa şampiyonu ve dünya üçüncüsü paralimpik milli yüzücü Beytullah Eroğlu, 2 Aralık’ta Meksika’da başlayacak dünya şampiyonasında altın madalya almak istiyor.

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Paralimpik yüzücü Beytullah’ın hedefi dünya şampiyonluğu
Paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu, 2 Aralık’ta Meksika’da başlayacak dünya şampiyonasında altın madalya kazanmak istiyor.

Doğuştan iki kolu olmayan, bir ayağı diğerinden kısa olan Avrupa şampiyonu ve dünya üçüncüsü paralimpik milli yüzücü Beytullah Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 17 yıl önce yüzme sporuyla tanıştığını anlattı.

Sporla hayatının değiştiğini ifade eden Beytullah, "Meksika’daki dünya şampiyonasında ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, altın madalya kazanmak istiyorum. Herkesten dua bekliyorum, elimden gelenin en iyisi yapacağım." dedi.

- "Başarıya uzanmak için iki koldan daha fazlasına, özgürlüğe sahibim"

Milli yüzücü Beytullah, ailesiyle sosyal aktivite amaçlı olarak yüzmeye başladığını anlatarak, 7 yıl can simidiyle yüzdüğünü söyledi.

Trabzon’da 2007’deki 1. Karadeniz Oyunları’nda can simidini çıkartıp, ilk kez resmi bir müsabakaya katıldığını belirten Beytullah Eroğlu, "Avrupa’da benim branşımda hiç bayrağımızı dalgalandıran ve madalya alan olmamıştı. 2011’de ilk defa yüzmede Avrupa şampiyonu, 2014’te Avrupa ikincisi, 2015’te de Paralimpik Dünya Yüzme Şampiyonası’nda üçüncü oldum. Allah’ın izniyle 2020’de de Tokyo Olimpiyatları’nda altın madalya hedefliyorum." diye konuştu.

Ailesinin her koşulda yanında olduğunu dile getiren Beytullah, yüzme sporuna başlayarak hayatındaki tüm engelleri ortadan kaldırdığını aktardı.

Beytullah, spora başlamadan önce içine kapanık, evinden dışarı çıkmayan ve okula gitmek istemeyen birisi olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Hayatımda çoğu zaman engellerle karşılaştım, ’kolları olmadan yüzemez’ diyenleri dinlemedim. Şimdi İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Sporla benliğimi kazandım, şimdi tek başıma yaşıyorum. Annem iki kolsuz dünyaya geldiğimde çok ağlayıp üzülürmüş ama artık annem ’böyle başarılı olacağını bilseydim hiç ağlamazdım’ diyor. Kimsenin ne söylediğinin hiç önemi yok, önemli olan sizin ne istediğinizdir. Herkese spor yapmalarını tavsiye ediyorum."

Paralimpik yüzücü, suyun altında 3 dakika 48 saniye nefesini tutup 67 - 68 metre yüzebildiğini kaydederek, "Bizim işimiz nefessiz kalmak değil, az nefesle hızlı gitmek. Dışarıda engeller büyük, lakin ülke şartlarımız gelişmekte. Suyun içinde insanın vücut ağırlığı çok az olur. Suyun içinde engelli bireyler dışarıda olmadığı kadar özgür olur. Kollarımın olması şart değil, başarıya uzanmak için iki koldan daha fazlasına, özgürlüğe sahibim." ifadelerini kullandı.

- Antrenör Kurt: "Beytullah gelişim gösterdi"

Milli takım antrenörü Mehmet Fatih Kurt da Meksika’daki dünya şampiyonasında altın madalya almayı hedeflediklerini vurguladı.

Beytullah’ın sürekli kendisini geliştirdiğini belirten Kurt, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya şampiyonasında altın madalya hedefimiz var. İnşallah bayrağımızı göndere çektirip, İstiklal Marşımızı Meksika’da okutacağız. Beytullah gelişim gösterdi ve bu sezon yapılan 50 metre kelebek yarışında dünyada en iyi dereceyi yaptı. Devletimiz bize her anlamda destek veriyor. Bu destekleri boşa çıkarmamak için çalışıyoruz."

Kurt, antrenmanları 3 antrenör 1 fizyoterapistle sürdürdüklerini ve şampiyonaya zorlu rakiplerin katılacağını ifade ederek, "Çocuklarımız dünya şampiyonasında altın madalya alıp, bu gururu tüm ülkeye yaşatacak. Çocuklar sporla hayata tutunuyor ve kendilerini kanıtlıyor. Ben onlara ’dışarıda engellisiniz ama suyun içinde hiçbir engeliniz yok’ diyorum." şeklinde konuştu.




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