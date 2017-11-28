Ozan Bulkaz: Maçın skoru yanıltmasın

Ozan Bulkaz, Anadolu Efes oyuncusu Errick McCollum’un çok yüzdeli oynadığını aktararak, "Deplasmanda Anadolu Efes’e karşı nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık. Maçın skoru kimseyi yanıltmasın, son ana kadar kafa kafaya oynadık. İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. İyi yolda olmak da yetmiyor, kazanmamız da gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.Muratbey Uşak’ın basketbolcusu Mutlu Akpınar ise maçın ilk yarısında iyi direnç gösterdiklerini ancak ikinci yarıda aynı performansı gösteremedikleri için mağlup olduklarını kaydetti.AA