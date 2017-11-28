Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor maç sonucu: 3-1

Osmanlıspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederek önemli bir avantaj yakaladı.27. dakikada Sharafabad’ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Doukara düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-033. dakikada Dia’nın sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği top savunmadan sekti. Top ceza sahası yay üzerinde bulunan Barazite’nin önünde kaldı. Barazite’nin gelişine vurduğu şut direğin hemen yanından dışarı çıktı.45. dakikada Koray’ın sağ kanattan ceza sahası içine girerken yaptığı ortada, arka direkte bomboş olan Doukara topla buluştu. Doukara’nın gelişine vurduğu şutta top direkten dışarı çıktı.57. dakikada Eren’in pasıyla topla buluşan Dening, düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-175. dakikada topu yaklaşık 30 metre süren Payam ceza sahasına girmeden pasını Regattin’e aktardı. Ceza sahası yay üzerinde pası alan Regattin’in gelişine vurduğu plase şutta top ağlarla buluştu. 2-184. dakikada Doukara’nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Serdar’ın sert şutunda kaleci Farnolle meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önleyerek topu kornere çeldi.88. dakikada Doukara’nın ceza sahası içinde altı pas üzerine yerden gönderdiği pasta topla buluşan Hasan Kılıç meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1