Osman Aşkın Bak ve Dursun Özbek zirvesi!

ile, yarın bir araya gelecek.Kulüpler Birliği Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Bak ile Dursun Özbek arasındaki toplantı, yarın saat 10.00’da yapılacak.Vakfın Maslak’ta bulunan merkezinde gerçekleştirilecek görüşmeye Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan’ın da katılması bekleniyor.AA