Onur Kıvrak'tan transfer açıklaması

'un kaptanı, son haftalarda yakaladıkları çıkışın devam edeceğini belirterek, "Öncelikle Sivasspor'u mağlup etmek çok güzel ve özeldi. Biz 2010- 11 sezonunda Burak Yılmaz ile bu takım için savaşıyorken, yaşananlar ortada. Beyaz forma ile çıktık ve temiz bir galibiyet aldık. Bu galibiyeti tüm samimiyetimizle bizi orada yalnız bırakmayan taraftarlarımıza armağan ediyoruz" ifadesini kullandı.Onur önce kupada Erzurumspor ardından da ligde Antalyaspor ile çok önemli maçlar oynayacaklarını vurgulayarak, "Bir çıkış yakaladık ancak bu bizi asla havaya sokmayacak. Çünkü sezon başında yaşadığımız puan kayıplarının telafisi yok. Şimdi onları geri getirmek için uğraşıyoruz. Maç maç bakacağız ve her maça bir öncekinden daha çok önem vereceğiz. Bu süreçte tek isteğimiz taraftarlarımızın yanımızda olması" diye konuştu. Kaptan Onur, isminin transferde sık sık başka takımlarla anılması ile ilgili olarak da, "Futbolu bırakırım, Trabzonspor'u bırakmam. Bu benim kesin kararım. Trabzonsporlu Onur olarak kalacağım. Bu konuda daha bir şey söylemeyeceğim. Altyapıdan gelen çok kaliteli kalecilerimiz var, Esteban ile uyumumuz süper. Onlarla birlikte bu takımı daha iyi yapmak için uğraş vereceğiz" yorumunu yaptı.(Sabah)