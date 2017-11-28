  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM


Onur Kıvrak'tan transfer açıklaması

Trabzon Kaptanı Onur, gelen teklifler için net konuştu: "Futbolu bırakırım, Trabzonspor'u bırakmam. Bu benim kesin kararım. Trabzonsporlu Onur olarak kalacağım. Bu konuda daha bir şey söylemeyeceğim."

  • - A
  • + A
Onur Kıvrak'tan transfer açıklaması
Trabzonspor'un kaptanı Onur Kıvrak, son haftalarda yakaladıkları çıkışın devam edeceğini belirterek, "Öncelikle Sivasspor'u mağlup etmek çok güzel ve özeldi. Biz 2010- 11 sezonunda Burak Yılmaz ile bu takım için savaşıyorken, yaşananlar ortada. Beyaz forma ile çıktık ve temiz bir galibiyet aldık. Bu galibiyeti tüm samimiyetimizle bizi orada yalnız bırakmayan taraftarlarımıza armağan ediyoruz" ifadesini kullandı.

ŞU AN HAVAYA GİRECEK BİR DURUM YOK

Onur önce kupada Erzurumspor ardından da ligde Antalyaspor ile çok önemli maçlar oynayacaklarını vurgulayarak, "Bir çıkış yakaladık ancak bu bizi asla havaya sokmayacak. Çünkü sezon başında yaşadığımız puan kayıplarının telafisi yok. Şimdi onları geri getirmek için uğraşıyoruz. Maç maç bakacağız ve her maça bir öncekinden daha çok önem vereceğiz. Bu süreçte tek isteğimiz taraftarlarımızın yanımızda olması" diye konuştu. Kaptan Onur, isminin transferde sık sık başka takımlarla anılması ile ilgili olarak da, "Futbolu bırakırım, Trabzonspor'u bırakmam. Bu benim kesin kararım. Trabzonsporlu Onur olarak kalacağım. Bu konuda daha bir şey söylemeyeceğim. Altyapıdan gelen çok kaliteli kalecilerimiz var, Esteban ile uyumumuz süper. Onlarla birlikte bu takımı daha iyi yapmak için uğraş vereceğiz" yorumunu yaptı.

(Sabah)




0 YORUM GİRİŞ YAP
Galatasaray-Sivas Belediyespor canlı
Ahmet Çakar'dan derbi öncesi flaş yorumlar
Tarık Çamdal maç boyunca yuhalandı!
Erman Toroğlu boşandı
"Başakşehir faciası olursa ben bile kurtaramam"
Emrullah Şalk'ın "8-0" tweet'i olay olmuştu! Bakın ne çıktı!
Önce taklidini yaptı, sonra eleştirdi!
Futbolcuların milyonluk oyuncakları!
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a transfer önerisi!
Beşiktaş - Manisaspor maç sonucu: 9-0
Fanatik yazarlarının Kayserispor - Başakşehir maçı yorumları
Emrullah Şalk gözyaşlarını tutamadı, Negredo hemen yanına koştu!
Lucas Lima imzayı attı! 5 yıllık...
Chelsea ve Inter'den Jann-Fiete Arp bombası
Survivor 2018 All-Star yarışmacıları kimler? Acun Ilıcalı açıkladı...
Galatasaray'da yerli operasyonu
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

13. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

24 Kasım 2017 Cuma

  • Osmanlıspor FK
    2- 0
    Gençlerbirliği

25 Kasım 2017 Cumartesi

  • Göztepe
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Evkur Yeni Malatyaspor
    0- 0
    Beşiktaş
  • Galatasaray
    2- 0
    Aytemiz Alanyaspor

26 Kasım 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    1- 2
    Trabzonspor
  • Bursaspor
    2- 1
    K. Karabük
  • Kasımpaşa
    2- 1
    T.Konyaspor
  • Antalyaspor
    0- 1
    Fenerbahçe

27 Kasım 2017 Pazartesi

  • Kayserispor
    1- 1
    Medipol Başakşehir
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 13 29
2 Medipol Başakşehir 13 27
3 Fenerbahçe 13 23
4 Beşiktaş 13 23
GENİŞLET
5 Kayserispor 13 23
6 Bursaspor 13 21
7 Göztepe 13 21
8 Trabzonspor 13 19
9 Demir Grup Sivasspor 13 19
10 Kasımpaşa 13 18
11 Teleset Mob. Akhisarspor 13 18
12 Aytemiz Alanyaspor 13 17
13 Evkur Yeni Malatyaspor 13 15
14 Antalyaspor 13 13
15 Atiker Konyaspor 13 11
16 Osmanlıspor FK 13 11
17 Kardemir Karabükspor 13 8
18 Gençlerbirliği 13 8
Süper Lig Detaylı Fikstür »