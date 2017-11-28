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Ömer Onan: Ukrayna’yı deplasmanda yenmemiz önemliydi

Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu’nda oynadıkları Letonya ve Ukrayna maçlarını kazanarak önemli bir avantaj yakaladıklarını söyledi.

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Ömer Onan: Ukrayna’yı deplasmanda yenmemiz önemliydi
Deplasmanda alınan Ukrayna galibiyetinin grup liderliği açısından önemine vurgu yapan Onan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Eleme müsabakalarında tüm oyuncuların çok iyi mücadele ettiğini belirten Ömer Onan, "İlk iki maçımızı kazanarak gruba iyi başladık ve avantaj sağladık. Özellikle Ukrayna deplasmanında aldığımız galibiyet çok daha önemliydi. Grupta ilk üç takım bir sonraki tura çıkacak. Gelecek sene İspanya’nın grubundan üç takımla birleşeceğiz. Herkes, puanlarını oraya taşıyor. O açıdan bizim Ukrayna’yı deplasmanda yenmemiz önemliydi." ifadelerini kullandı.

"DEĞİŞİKLİK KAÇINILMAZ"

Ömer Onan, genç bir milli takıma sahip olduklarını dile getirdi. Takımlarında az süre alan yetenekli oyuncuların, milli takımda öz güvenlerini arttırdığını vurgulayan Onan, başantrenör Ufuk Sarıca’nın da takıma büyük destek verdiğini aktardı.

Oyuncuların sahaya koyduğu karakterden memnun olduklarını kaydeden Onan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem oyuncuları hem de başantrenör Ufuk Sarıca’yı tebrik ediyorum. Kısa sürede çok iyi hazırlandılar. Ufuk Sarıca takıma, ne kadar iyi oyuncular olduklarını aşılıyor. İyi oynadılar ve iki tane güzel galibiyet aldık. Takımda bir jenerasyon değişikliği yapmak durumundayız, bu kaçınılmaz. Sonuçta bu çocuklar da yavaş yavaş oynayarak, tecrübe kazanacaklar."

Kendi takımlarındaki antrenörlerin, milli oyunculara daha fazla süre vermesi gerektiğini anlatan Onan, "Bu çocuklar daha iyi yerlere gelecektir. Hiçbirinin bir eksiği yok, tek eksikleri yeterince süre alamamak. Bu maçlar da onlar için itici güç oldu. Takımlarındaki antrenörleri için de güzel bir şey. Oynatılıp, dakika verildiği ve güvenildiği zaman, neler yapabildiklerini hepsi gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

MAÇ TAKVİMİ SORUNU

Ömer Onan, FIBA ile THY Avrupa Ligi maçlarının aynı günlere gelmesinden doğan sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini belirtti. Yaşanan süreçte oyuncuların tamamen masum olduğunu savunan Onan, şöyle devam etti:

Aynı günlerde maçlar oluyor. Buna bir şekilde çözüm bulunması lazım. Herkesi strese sokan bir durum. Biz bu konuda biraz daha avantajlıyız çünkü yurt dışında ve THY Avrupa Ligi’ndeki takımlarda görev alan Türk oyuncularımız yok. Oyuncular da bize destek verdi. Kendi takımlarında THY Avrupa Ligi’nde çok fazla dakika da almıyorlar. Biz bu süreci biraz daha yumuşak geçtik ama Avrupa’da birçok takım, çok ciddi sıkıntı yaşıyor ve oyuncular maçlara gelemiyor. Buna bir an önce çözüm bulunması lazım yoksa problemler hep devam eder.

"OYUNCULARIMIZ, MİLLİ TAKIMDA FORMA GİYMEK İSTİYOR" 

Kulüplerle aralarında çok güzel bir iş birliği bulunduğunu ifade eden Onan, şunları kaydetti:

Bu, sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın bir problemi. Elinizde ürün varsa, her zaman en iyi sporcularla oynanması gerekiyor. THY Avrupa Ligi’nde bu sistem devam ettiği sürece, bir sürü Avrupa ülkesi sıkıntı yaşayacak. Doğal olarak biz de etkileniyoruz. Şubat’ta bu durum nasıl olacak bakacağız.

Onan, hem Fenerbahçe Doğuş’un hem de Anadolu Efes’in istedikleri tüm oyuncuları milli takıma gönderdiğini de dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

Oyuncularımızın milli takımla alakalı bir problemi yok. Hepsi gelip oynamak istiyor. THY Avrupa Ligi olmasa da maçlara yine bu kadroyla çıkacaktık. Fenerbahçe Doğuş’tan oyuncuları zaten aldık. Anadolu Efes’ten de iki oyuncu aldık. Ali Muhammed zaten sakatlıktan yeni yeni dönüyordu. İstediğimiz oyuncuları gönderen Fenerbahçe Doğuş ve Anadolu Efes’e, bu süreçte bize destek oldukları için teşekkür ediyoruz.

İSTANBUL (AA) - SÜHA GÜR




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