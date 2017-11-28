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Lucas Lima kimdir? Kaç kaşında...

Santos ile yollarını ayıran Lucas Lima Palmerias ile anlaştı. İsmi Fenerbahçe ile uzun süre anılan Lucas Lima kimdir, kaç yaşında? İşte Lucas Lima'nın bilinmeyenleri...

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Lucas Lima kimdir? Kaç kaşında...
Brezilyalı 10 numara Lucas Lima'nın ismi uzun bir süre Fenerbahçe ile anılmıştı. 27 yaşındaki futbolcu Santos yollarını ayırmasının ardından Palmerias'a transfer oldu. İşte yıldız futbolcu hakkında bilmedikleriniz...

Lucas Lima kimdir?

Futbola Internacional'de başlayan Lucas Rafael Araujo Lima; Sport Recife forması da giydi. Lucas Lima Santos'da kariyerine devam ediyor. Brezilyalı yıldız Santos'da 10 numaralı formanın da sahibi...

Brezilyalı futbolcu Lucas Lima, Dünya Kupası Amerika Elemeleri'nde ise biri ilk 11 olmak üzere 7 maçta oynadı ve 1 gol attı. 

Son 4 sezondur Santos forması giyen Lima 203 resmi maça çıkıp 18 gol atma başarısı gösterdi. Sambacı futbolcunun kariyerinde 1 kırmızı kartı bulunuyor. Fenerbahçe ile ismi anılan futbolcu Palmerias ile resmi sözleşme imzaladı.

Lucas Lima künyesi...

Adı: Lucas Rafael Araujo Lima
Doğum tarihi: 9 Temmuz 1990 (27 yaşında)
Doğduğu il: Marilia / Brezilya
Boyu: 1,76 m
Uyruğu: Brezilya
Mevki: Orta saha - On Numara
Ayak: Sol ayak
Güncel piyasa değeri: 9,00 milyon €




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25 Kasım 2017 Cumartesi

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    0- 0
    Beşiktaş
  • Galatasaray
    2- 0
    Aytemiz Alanyaspor

26 Kasım 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    1- 2
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    2- 1
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