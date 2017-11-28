Lucas Lima kimdir? Kaç kaşında...

Brezilyalı 10 numara'nın ismi uzun bir süreile anılmıştı. 27 yaşındaki futbolcu Santos yollarını ayırmasının ardından Palmerias'a transfer oldu. İşte yıldız futbolcu hakkında bilmedikleriniz...Futbola Internacional'de başlayan Lucas Rafael Araujo Lima; Sport Recife forması da giydi. Lucas Lima Santos'da kariyerine devam ediyor. Brezilyalı yıldız Santos'da 10 numaralı formanın da sahibi...Brezilyalı futbolcu Lucas Lima, Dünya Kupası Amerika Elemeleri'nde ise biri ilk 11 olmak üzere 7 maçta oynadı ve 1 gol attı.Son 4 sezondur Santos forması giyen Lima 203 resmi maça çıkıp 18 gol atma başarısı gösterdi. Sambacı futbolcunun kariyerinde 1 kırmızı kartı bulunuyor. Fenerbahçe ile ismi anılan futbolcu Palmerias ile resmi sözleşme imzaladı.Adı: Lucas Rafael Araujo LimaDoğum tarihi: 9 Temmuz 1990 (27 yaşında)Doğduğu il: Marilia / BrezilyaBoyu: 1,76 mUyruğu: BrezilyaMevki: Orta saha - On NumaraAyak: Sol ayakGüncel piyasa değeri: 9,00 milyon €