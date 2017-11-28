Lucas Lima imzayı attı! 5 yıllık...

Ne kadar kazanacak?

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Lucas Lima kimdir? Kaç kaşında...

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Palmeiras'ın tesislerine gittiler!





'nin yaklaşık 2 senedir,'ın ise son dönemde kadrosuna katmak istediği Brezilyalı orta saha oyuncusu Lucas Lima tercihini yaptı. 27 yaşındaki oyuncu ülkesi Brezilya'da kaldı ve Palmeiras'la 5 yıllık sözleşme imzaladı.Yıldız oyuncunun dün öğle saatlerinde Palmeiras'la ön sözleşme imzaladığı ve 31 Aralık tarihine kadar Santos'ta kalmaya devam edeceği öğrenildi.Lucas Lima imzaladığı sözleşme karşılığında 5 milyon dolar imza parası alacak. Başarılı 10 numara, Yeşil Beyazlılar'dan yıllık 2,5 milyon dolar kazanacak. Lima daha önce Türk basınına verdiği bir röportajda Fenerbahçeli taraftarlardan mesajlar aldığını, Türkiye'de oynamak istediğini hatta Alexde Souza gibi bir efsane olmak istediğini belirtmişti.Lucas Lima, babası Roberto Carlos Lima ve Neymar'ın babası Neymar da Silva Santos, Yeşil Beyazlılar'ın tesislerine gitti ve ön sözleşme imzalandı! Brezilya basınında yer alan haberlere göre transfer hala yüzde 100 sonuçlanmış değil. Bunun olması için Palmeiras'ın mutlaka Santos'a yazılı bir belge göndermesi gerekiyor. Bu belgenin gönderilmesine ise kesin gözüyle bakılıyor.Lima'nın Santos'la olan sözleşmesi 31 Aralık'ta sona eriyor. Bu sezon toplamda 33 maça çıkan Lima, 1 gol 12 asistlik performans sergiledi.