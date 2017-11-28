  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM


Kocaelispor’un 70 milyon TL'lik vergi borcu ödendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ile Kocaelispor Kulüp Başkanı Bahri Yavuz, yaptıkları basın açıklamasında Kocaelispor’un 70 milyon TL'lik vergi borcunun ödediğini söyledi.

  • - A
  • + A
Kocaelispor’un 70 milyon TL'lik vergi borcu ödendi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ve Kocaelispor Kulüp Başkanı Bahri Yavuz basın mensupları ile bir araya geldi.

Kocaelispor’un 70 milyon TL olan vergi borcunun, Kocaeli Eğitim Vakfı’na ait olan arsanın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi ile ödendiğini açıklayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ve Kocaelispor Kulüp Başkanı Bahri Yavuz, Kent Konut'a devredilen arsanın ise Kocaelisporlu gençler için kullanılacağının da müjdesini verdi.

Yavuz: "Kocaelispor ilelebet payidar kalmalı"

Toplantıda ilk olarak konuşan Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz, Kocaelispor için hatırı sayılır bir emek verdiklerini söyleyerek, "Yaşamaz denileni yaşattık, kurtulmaz denileni kurtardık, olmaz denileni oldurduk, satılmaz denileni sattık. Hepsini Kocaelispor için yaptık. Temeli öyle sağlam tutmak zorundayız ki, bir daha bu süreçlere dönmemeliyiz, bu süreçleri bir daha yaşamamalıyız. Öyle bir kulüp yapısı oluşturmalıyız ki, Kocaelispor ilelebet payidar kalmalı” dedi.

“Bedel ödüyoruz, canımız yanıyor"

Tüm Kocaelililere kulübe üye olmaları için seslenen Yavuz, “Yöneticilerimiz bizi denetleyin, hesap sorun. Mali tabloları tartışın, bütçe tasarılarına ortak olun. Kulübün sakini değil, sahibi olun. Kocaeli’yi iyi yönetecek bir yapı böyle bir organizasyonun sonucunda oluşacaktır. Bulunduğumuz liglerde başka bir takımda olmazken biz vergi ve sosyal güvenlik rakamları da dahil her şeyimizi resmi rakamlar üzerinden yapıyoruz. Aylık ortalama 100 bin TL SGK ödemesi yapıyoruz. Dolayısıyla bedel ödüyoruz, canımız yanıyor, zorlanıyoruz. Biz yola çıkarken söylemiştik, 'Atkılılar kazanacak, atkılılar kazanacak'” diye konuştu.

“28 milyon liraya kapanabilecek vergi borcumuzu ödedik”

Kocaelispor’un 28 milyon TL vergi borcunun ödendiğini açıklayan Yavuz, “Bugün Kocaeli Büyükşehirimizin Kent Konut aracılığıyla kamu borçlarımızın en büyük dilimi olan, toplamda 70 milyon Liraya yaklaşan, yapılandırma ile 37 milyona inen ve peşin ödemeyle 28 milyon liraya kapanabilecek vergi borcumuzu ödedik. Kulüp için gerçekten milat. O yüzden emeği olan herkese, başta Kocaeli Büyükşehirimiz'e, İlhan başkanımıza teşekkür ediyorum. Bizim bir daha geri dönme şansımız olmayabilir. Kocaelispor iyi yürekli insanlarımızın, bizlerin emeği ile bugünlere geldi" şeklinde konuştu.

Bayram: “Kocaelispor’un borcu kapandı. SGK’yı da kapatacağız”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ise, “Bugün Kocaeli için çok güzel bir gün. Biz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye’de Kocaeli’nin marka bir şehir olduğunu düşünüyoruz. Belediyecilik olarak Türkiye’de marka bir kuruluş. Kocaelispor da bu şehrin değeri ve markası. Bu süreç kolay değil. 40 milyon civarı para ödendi. Kocaelispor’un borcu kapandı. SGK’yı da kapatacağız. Kocaelispor’un kamu borcunu reklam desteğiyle kapatmış olacağız. Kocaelispor şehrimizin sesini Avrupa’ya, dünyaya duyurur inşallah. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah böyle şeyleri bir daha yaşamayız" ifadelerini kullandı.
Alınan arsanın konut için imara açılmayacağını söyleyen Bayram, "Arsanın da alınması dahil, başkanımızla yapılan bir mutabakatın üzerine, Kocaelispor’u yüzeye çıkarmak üzerine, borçlarını kapatmak üzerine biz bunları adım adım gerçekleştirdik. O tesisin de proje çalışması devam ediyor. Başkanımızın talimatı üzerine biz o arsayı konut imarına açmayacağız. Kocaeli gençlerinin faydalanabileceği bir yer haline getireceğiz" açıklamasını yaptı.

Toplantı, toplu fotoğraf çekimi ile sonlandırıldı.

İHA




0 YORUM GİRİŞ YAP
Galatasaray-Sivas Belediyespor canlı
Ahmet Çakar'dan derbi öncesi flaş yorumlar
Tarık Çamdal maç boyunca yuhalandı!
Erman Toroğlu boşandı
"Başakşehir faciası olursa ben bile kurtaramam"
Emrullah Şalk'ın "8-0" tweet'i olay olmuştu! Bakın ne çıktı!
Önce taklidini yaptı, sonra eleştirdi!
Futbolcuların milyonluk oyuncakları!
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a transfer önerisi!
Beşiktaş - Manisaspor maç sonucu: 9-0
Fanatik yazarlarının Kayserispor - Başakşehir maçı yorumları
Emrullah Şalk gözyaşlarını tutamadı, Negredo hemen yanına koştu!
Lucas Lima imzayı attı! 5 yıllık...
Chelsea ve Inter'den Jann-Fiete Arp bombası
Survivor 2018 All-Star yarışmacıları kimler? Acun Ilıcalı açıkladı...
Galatasaray'da yerli operasyonu
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

13. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

24 Kasım 2017 Cuma

  • Osmanlıspor FK
    2- 0
    Gençlerbirliği

25 Kasım 2017 Cumartesi

  • Göztepe
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Evkur Yeni Malatyaspor
    0- 0
    Beşiktaş
  • Galatasaray
    2- 0
    Aytemiz Alanyaspor

26 Kasım 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    1- 2
    Trabzonspor
  • Bursaspor
    2- 1
    K. Karabük
  • Kasımpaşa
    2- 1
    T.Konyaspor
  • Antalyaspor
    0- 1
    Fenerbahçe

27 Kasım 2017 Pazartesi

  • Kayserispor
    1- 1
    Medipol Başakşehir
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 13 29
2 Medipol Başakşehir 13 27
3 Fenerbahçe 13 23
4 Beşiktaş 13 23
GENİŞLET
5 Kayserispor 13 23
6 Bursaspor 13 21
7 Göztepe 13 21
8 Trabzonspor 13 19
9 Demir Grup Sivasspor 13 19
10 Kasımpaşa 13 18
11 Teleset Mob. Akhisarspor 13 18
12 Aytemiz Alanyaspor 13 17
13 Evkur Yeni Malatyaspor 13 15
14 Antalyaspor 13 13
15 Atiker Konyaspor 13 11
16 Osmanlıspor FK 13 11
17 Kardemir Karabükspor 13 8
18 Gençlerbirliği 13 8
Süper Lig Detaylı Fikstür »