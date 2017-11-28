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Kayserispor’un zirve takibi sürüyor

Kayserispor’un zirve takibi sürüyor - Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’de aynı puana sahip Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın ardında 5. sırada yer aldı.

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Kayserispor’un zirve takibi sürüyor
Süper Lig’in 13. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile berabere kalarak puanını 23’e çıkaran Kayserispor’un zirve takibi devam ediyor.

Ligin 9. haftasında Kardemir Karabükspor’a 1-0 mağlup olduktan sonra çıktığı 5 maçta rakiplerine boyun eğmeyen Kayserispor, bu süreçte Atiker Konyaspor ve Gençlerbirliğini 2-1 yenerken Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile berabere kaldı.

Ligde 13. hafta sonunda puanını 23’e çıkaran Kayseri ekibi, aynı puana sahip Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın ardında 5. sırada yer aldı.

Kayserispor, zirve mücadelesi verdiği takımlarla oynadığı maçlarda sezonun ilk karşılaşmasında Galatasaray’a 4-1 mağlup olurken deplasmanda Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile berabere kaldı.

Sahasında yenilgi yüzü görmedi

Sarı-kırmızılılar bu sezon sahalarında oynadıkları 7 maçta 4 galibiyet 3 beraberlik alarak 15 puanı hanesine yazdırırken iç sahada rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmadı.
Kayserispor, sahasında Göztepe’yi 1-0, Antalyaspor’u 2-0, Bursaspor’u 3-1 ve Atiker Konyaspor’u 2-1 mağlup etti, Osmanlıspor’la 2-2, Trabzonspor ile 0-0, Mepidopol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Deplasmanda da 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak 6 maçta 8 puan toplayan Kayserispor, iki kez sahadan mağlup ayrıldı. Diğer yandan iç sahada rakip filelere 11 gol gönderen Kayseri ekibi, kalesinde sadece 5 gol gördü.

AA




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13. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

24 Kasım 2017 Cuma

  • Osmanlıspor FK
    2- 0
    Gençlerbirliği

25 Kasım 2017 Cumartesi

  • Göztepe
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Evkur Yeni Malatyaspor
    0- 0
    Beşiktaş
  • Galatasaray
    2- 0
    Aytemiz Alanyaspor

26 Kasım 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    1- 2
    Trabzonspor
  • Bursaspor
    2- 1
    K. Karabük
  • Kasımpaşa
    2- 1
    T.Konyaspor
  • Antalyaspor
    0- 1
    Fenerbahçe

27 Kasım 2017 Pazartesi

  • Kayserispor
    1- 1
    Medipol Başakşehir
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 13 29
2 Medipol Başakşehir 13 27
3 Fenerbahçe 13 23
4 Beşiktaş 13 23
GENİŞLET
5 Kayserispor 13 23
6 Bursaspor 13 21
7 Göztepe 13 21
8 Trabzonspor 13 19
9 Demir Grup Sivasspor 13 19
10 Kasımpaşa 13 18
11 Teleset Mob. Akhisarspor 13 18
12 Aytemiz Alanyaspor 13 17
13 Evkur Yeni Malatyaspor 13 15
14 Antalyaspor 13 13
15 Atiker Konyaspor 13 11
16 Osmanlıspor FK 13 11
17 Kardemir Karabükspor 13 8
18 Gençlerbirliği 13 8
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