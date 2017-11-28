Kasımpaşa-Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

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5. tur ilk maçında sahasında TFF 1. Lig ekiplerindenile karşılaşacak. Kasımpaşa rakibini yenerek ikinci maç öncesi avantaj sağlamak istiyor. Boluspor ise en az rakibiyle berabere kalma peşinde...Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda’da başlayacak karşılaşmayı, hakem Serkan Çınar yönetecek. Mücadele'den canlı yayınlanacak.Süper Lig’de oynadığı son 4 müsabakada 10 puan toplayarak yükselişe geçen Kasımpaşa, sahasında Boluspor’u mağlup ederek rövanş öncesinde avantaj yakalamayı hedefliyor. TFF 1. Lig’de 17 puanla 9. sırada yer alan Boluspor ise Kasımpaşa deplasmanına son 3 lig maçını kazanmanın moraliyle geliyor.Öte yandan, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin çevrim dışı uygulanacağı karşılaşmada VAR hakemleri olarak Halis Özkahya ile Bahattin Şimşek görev alacak.