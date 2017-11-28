Kardemir Karabükspor puana hasret kaldı

Üst üste 5 hafta kaybetti

Gözler olağanüstü genel kurulda

"Herkes özverili bir şekilde çalışıyor"

Sportif başarısızlığın yanı sıra ekonomik sıkıntılar da yaşayan ve yapılan iki olağanüstü genel kurulda da kimsenin sahip çıkmadığı, ligde oynadığı son 5 maçını kaybetti.Demir ve çelik işçileri tarafından kurulan ve Süper Lig’de de 10. sezonunu geçiren Karabük ekibi, bu sezona 11. sırada tamamladıkları geçen sezondan daha iyi bir yer edinme parolasıyla başladı.Teknik direktör Erkan Sözeri ile 6 maça çıkan ve daha sonra Avustralyalı teknik direktör Tony Popovic ile yoluna devam eden Kardemir Karabükspor, 13. hafta maçları sonunda 8 puan toplayabildi.İkişer galibiyet ve beraberlik ile 9 yenilgisi bulunan Karadeniz ekibi, en son ligin 8. haftasında sahasında oynadığı Kayserispor karşında galibiyet yüzü gördü.Bu maçta Kayserispor’u 1-0 mağlup eden kırmızı-mavili ekip, daha sonra oynadığı Osmanlıspor’a 3-0, Demir Grup Sivasspor’a 1-0, Antalyaspor’a 2-1, Kasımpaşa’ya 2-0 ve son olarak Bursaspor’a 2-1 kaybetti.Aldığı üst üste kötü sonuçlar nedeniyle zor günler geçiren, daha sonra ise yönetiminin istifa ettiği Kardemir Karabükspor, ligin son sıralarında yer aldıUzun süredir futbolculara ödeme yapılmadığı için sözleşmeleri gereği birçok oyuncunun serbest kalacağı Karabükspor’da gözler, daha önce katılım olmadığı için iki defa ertelenen ve 4 Aralık’ta 3. defa toplanacak olağanüstü genel kurula çevrildi.Kardemir Karabükspor’da, olağanüstü genel kurula kadar kulüp başkanlığı, eski yöneticilerden iş adamı Ziya Ünsal’a teslim edildi.Takım, yarın Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda sahasında İstanbulspor ile ligde ise 2 Aralık Cumartesi günü Göztepe ile karşılaşacak.Teknik direktör Tony Popovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın geçtiği bu zor süreci atlatacağını, bu durumun geçici olduğunu söyledi.Teknik heyetin ve futbolcuların elinden geleni yaptığını anlatan Popovic, "Yaşanan sürece rağmen herkes özverili bir şekilde çalışıyor. İyi oynadığımız maçları kaybediyoruz. Umarım en kısa sürede bu şanssızlığımızı yeneriz ve galibiyetler almaya başlarız. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.AA