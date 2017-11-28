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Kardemir Karabükspor puana hasret kaldı

Ekonomik sıkıntılar yaşayan ve yapılan iki olağanüstü genel kurulda da kimsenin sahip çıkmadığı kırmızı-mavili ekip, ligde oynadığı son 5 maçını kaybetti. Süper Lig’de 10. sezonunu geçiren ve bu sezon geride kalan 13 haftada sadece ikişer galibiyetle beraberlik alabilen Karabük ekibi, ligin dibine demir attı.

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Kardemir Karabükspor puana hasret kaldı
Sportif başarısızlığın yanı sıra ekonomik sıkıntılar da yaşayan ve yapılan iki olağanüstü genel kurulda da kimsenin sahip çıkmadığı Kardemir Karabükspor, ligde oynadığı son 5 maçını kaybetti.

Demir ve çelik işçileri tarafından kurulan ve Süper Lig’de de 10. sezonunu geçiren Karabük ekibi, bu sezona 11. sırada tamamladıkları geçen sezondan daha iyi bir yer edinme parolasıyla başladı.

Teknik direktör Erkan Sözeri ile 6 maça çıkan ve daha sonra Avustralyalı teknik direktör Tony Popovic ile yoluna devam eden Kardemir Karabükspor, 13. hafta maçları sonunda 8 puan toplayabildi.

Üst üste 5 hafta kaybetti

İkişer galibiyet ve beraberlik ile 9 yenilgisi bulunan Karadeniz ekibi, en son ligin 8. haftasında sahasında oynadığı Kayserispor karşında galibiyet yüzü gördü.

Bu maçta Kayserispor’u 1-0 mağlup eden kırmızı-mavili ekip, daha sonra oynadığı Osmanlıspor’a 3-0, Demir Grup Sivasspor’a 1-0, Antalyaspor’a 2-1, Kasımpaşa’ya 2-0 ve son olarak Bursaspor’a 2-1 kaybetti.

Aldığı üst üste kötü sonuçlar nedeniyle zor günler geçiren, daha sonra ise yönetiminin istifa ettiği Kardemir Karabükspor, ligin son sıralarında yer aldı

Gözler olağanüstü genel kurulda

Uzun süredir futbolculara ödeme yapılmadığı için sözleşmeleri gereği birçok oyuncunun serbest kalacağı Karabükspor’da gözler, daha önce katılım olmadığı için iki defa ertelenen ve 4 Aralık’ta 3. defa toplanacak olağanüstü genel kurula çevrildi.

Kardemir Karabükspor’da, olağanüstü genel kurula kadar kulüp başkanlığı, eski yöneticilerden iş adamı Ziya Ünsal’a teslim edildi.

Takım, yarın Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda sahasında İstanbulspor ile ligde ise 2 Aralık Cumartesi günü Göztepe ile karşılaşacak.

"Herkes özverili bir şekilde çalışıyor"

Teknik direktör Tony Popovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın geçtiği bu zor süreci atlatacağını, bu durumun geçici olduğunu söyledi.

Teknik heyetin ve futbolcuların elinden geleni yaptığını anlatan Popovic, "Yaşanan sürece rağmen herkes özverili bir şekilde çalışıyor. İyi oynadığımız maçları kaybediyoruz. Umarım en kısa sürede bu şanssızlığımızı yeneriz ve galibiyetler almaya başlarız. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

AA




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  • Osmanlıspor FK
    2- 0
    Gençlerbirliği

25 Kasım 2017 Cumartesi

  • Göztepe
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Evkur Yeni Malatyaspor
    0- 0
    Beşiktaş
  • Galatasaray
    2- 0
    Aytemiz Alanyaspor

26 Kasım 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    1- 2
    Trabzonspor
  • Bursaspor
    2- 1
    K. Karabük
  • Kasımpaşa
    2- 1
    T.Konyaspor
  • Antalyaspor
    0- 1
    Fenerbahçe

27 Kasım 2017 Pazartesi

  • Kayserispor
    1- 1
    Medipol Başakşehir
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1 Galatasaray 13 29
2 Medipol Başakşehir 13 27
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4 Beşiktaş 13 23
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5 Kayserispor 13 23
6 Bursaspor 13 21
7 Göztepe 13 21
8 Trabzonspor 13 19
9 Demir Grup Sivasspor 13 19
10 Kasımpaşa 13 18
11 Teleset Mob. Akhisarspor 13 18
12 Aytemiz Alanyaspor 13 17
13 Evkur Yeni Malatyaspor 13 15
14 Antalyaspor 13 13
15 Atiker Konyaspor 13 11
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17 Kardemir Karabükspor 13 8
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