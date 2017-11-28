Karabükspor’da kupa mesai

Hasan Doğan Tesisleri’nde, Teknik Direktöryönetimindeki antrenmandakarşısında ilk 11’de görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma ve kısa alanda pas çalışması yaptı. Kırmızı-mavili ekip,maçı hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak.