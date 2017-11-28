Ioannis Sfairopoulos: "Spanoulis oynamak için hazır"

Olympiacos Başantrenörü, Valencia Basket maçı kafilesinde yer alan yıldız oyuncu'in hazır durumda olduğunu belirtti.Sfairopoulos, sezon başından beri sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Spanoulis ile alakalı "Spanoulis oynamak için hazır. Bizle antrenmanlarda yer aldı ve maça başlamak için iyi durumda." açıklamasını yaptı.