Igor Tudor'dan Tarık ve Donk açıklaması!

Teknik Direktörü Igor Tudor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TFF 2. Lig temsilcisi Sivas Belediyespor’u 5-1 yendikleri maçtaki sonuçtan memnun olduğunu söyledi.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Tudor, maçın ikinci yarısında daha iyi oynadıklarını belirterek, "Skor dolayısıyla mutlu olduğumu söyleyebilirim. Diğer taraftan maçın geneline baktığımızda mutlu olduğum ve olmadığım şeyler var. İlk yarıda pozisyon anlamında üretici değildik. İkinci yarı biraz daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim. İkinci yarı rakibimiz fiziksel olarak oyundan düşünce böyle bir fark ortaya çıktı." diye konuştu.Hırvat teknik adam, maçta görev verdiğiveile ilgili bir soru üzerine, "Sonuçta onlar Galatasaray’ın futbolcuları ve her gün bizimle çalışıyorlar. Ligde daha az oynayan oyuncuları oynattık. Diğer taraftan kupa bizim için önemli. Seçimim bu yönde oldu. Bugün oynayan gençlerin performansından da memnunum. Onlar bizim geleceğimiz. Recep Gül’ün performansını beğendim, sevdiğim bir oyuncu. Barış Zeren de kötü değildi. Emrah Başsan girdi iyi işler yaptı." ifadelerini kullandı.Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt ise Galatasaray’ın müsabakada iyi oynadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:"İlk yarıda değerlendiremediğimiz 1-2 pozisyonumuz var. Bunları değerlendirseydik belki farklı olurdu. Galatasaray da çok istekliydi. Neticede farklı bir sonuç ortaya çıktı. Ancak önemli değil. Maçı kaybetmiş olabiliriz ama önemli tecrübeler edindik. İkinci maçta inşallah bu kazanımlara devam ederiz."