Hüsnü Kaçmaz: Yenildik ama iyi mücadele ettik

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Süper Lig ekibi Gençlerbirliği’ne 2-1 mağlup olan Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Kars 36 Spor’un teknik direktörü Hüsnü Kaçmaz, yenilmelerine rağmen iyi mücadele ettiklerini söyledi.Kaçmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftarların maça ilgi gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:"Sadece kulüp başkanımız Muharrem Yıldız’ın destekleriyle ayakta kalan bir takımız. Bu şehir tarihinde birinci turu görmemişken şu anda 5’inci tur maçına çıktı. Süper Lig takımını buraya getirdik, şehre bu mutluluğu yaşattık. Kısıtlı bir kadroyla oynuyoruz. Çok oyuncu profilimiz yok. Lig ve kupa maçlarını aynı oyuncu grubuyla oynamak zorundayız. Sahada bugün iyi mücadele eden, futbol adına güzellikleri ortaya çıkaran bir oyuncu grubu vardı. Taraftarımız muhteşemdi. Lig ve kupa bizim için ayrıdır. Kupanın bugün ilk ayağını oynadık, bunun bir de ikinci ayağı olacak."Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, rövanş için avantaj elde ettiklerini dile getirdi.Kars 36 Spor’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Özat, "Balıkesirspor ve Altınordu’yu elemek herkesin yapabileceği bir şey değil. Bu anlamda rakibimizi ve bütün Kars’ı tebrik ediyorum. Muhteşem bir seyirci ve Süper Lig’de bile neredeyse benzerine rastlamadığımız bir görüntü vardı. Mağlup oldukları bir maçta bile takımlarını desteklediler. Oyuncular onlarla ne kadar gurur duysa azdır. Taraftarlar da oyuncularıyla ne kadar gurur duysa azdır. Elde ettikleri başarılardan dolayı onları kutluyorum. Önemsediğimiz bir maçtı. Bu tür maçlar her türlü sonuca gebe. Yenilebilirdik. Saha, hava koşulları rakibimizin alışık olduğu şekildeydi ama kazanmasını bildik. İkinci maç için büyük bir avantaj elde ettik." ifadelerini kullandı.Kendileri için Kars’ta maç oynamanın güzel bir hatıra olduğunu anlatan Özat, "Geldiğimiz günden beri ilgi, alaka, her deplasmanda görebileceğiniz şekilde değildi. Yenilmelerine rağmen maçtan sonra gösterdikleri coşku, sevgi... Onlara bir daha teşekkür ediyorum. İlk defa geldim Kars’a. Kaz yemeden gidiyorum ama önemli olan yenilmeden gitmekti. Kazı bir daha geldiğimizde yeriz. İnşallah Kars 36 Spor hak ettiği yerlere gelir." diyerek sözlerini tamamladı.