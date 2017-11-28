Hıncal Uluç'tan flaş sözler: Derhal Galatasaray'dan kovun!

Hıncal Uluç, Süper Lig'de 13. hafta maçlarının ardından çarpıcı değerlendirmeler yaptı. Uluç, Galatasaraylı futbolcu Belhanda'nın takımdan kovulması gerektiğini söyledi.
28 Kasım 2017, Salı 07:1428 Kasım 2017, Salı 10:10
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Usta gazeteci ve yazar Hıncal Uluç, A Spor'da yayınlanan bir programda Süper Lig'in son haftası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Uluç'un Galatasarayile ilgili flaş yorumları oldukça dikkat çekti.
İşte Hıncal Uluç'un analizleri:
Beşiktaş'ın kulübesinde oturanları Galatasaray'a sorgusuz alırım. Beşiktaş'ın hücum ayaklarının hepsi dökülüyor. Şenol Hoca'nın Talisca'ya 90 dakika nasıl tahammül ettiğine şaşırdım kaldım!
DERHAL KOVUN!
Takım galipken bir takımın seyircisi futbolcusunu ıslıklar mı? Islıklayanlar kimlerse onlar ultra ihanet çetesi. Belhanda, Galatasaray'dan derhal kovulması gereken bir oyuncu.
Hem de 37 bin taraftarın stadı doldurduğu, orada bir de Rıdvan Dilmen kardeşim de var. Galatasaray taraftarına teşekkür ederim diye başladı Yüzde Yüz futboldaki, neymiş efendim bir hafta nce 5 gol yediği halde o takımın tribünlerini doldurmuş o taraftar. Niye doldurmuş 1-0 galip oynayan Galatasaray'ın yerine adam koyamayacağı belkide tek adam Latovlevici'yi ıslaklayıp çıkarsın.
Takım galipken bir seyirci, şampiyonluğa oynayan bir takımın seyircisi kendi futbolcusunu ıslıklar mı yahu? Bunun bir mantığı var mı, bunun bir terbiyesi var mı? Yani rakip takımdan birini ıslıklamak bile ayıp. Galatasaray'ın en çok sahip olması gereken adamlarından birisi, çünkü orası boş başka adam yok yerine sağ adamlı çakma bek Linnes oynuyor. Öyle bir adamı ıslıklıyorlar. Bunun için gelmiş 37 bin taraftar teşekkür ediyormuş. Yoo Rıdvan, bunu lanetleyeceksin. 37 bin kişi bunun için gelecekse gelmeyin.
3 KIRMIZI KART VARDI
Galatasaray'ın görmesi gereken 3 kırmızı kart vardı. Ve o maçta Galatasaray aleyhine verilmesi gereken ikisi net tartışmalı 3 penaltı vardı. Bir hakem bir takımdan 3 kırmızı kartı ve 3 penaltıyı esirgiyorsa o hakem maçı bitirmiştir.
Igor efendi maçtan sonra maçı kendisinin kazandığını söyleyip Türk medyasını böyle aşağılayıcı laflar ediyor ama 1.5 puan aldık Beşiktaş'dan alırsak 3 oluyor, bunlardan alırsak 1.5 oluyor onun için şampiyonluk bizim hakkımız değilmiş diye yazılar bilmem neler... Senin Alanya'dan aldığın puan 1.5 bile değil. İşin hakkına bakarsan sıfır. O maçı Alanyaspor net kazanırdı.
Biri de seni kovsa Hıncal ne var yani bıktık usandık senin boş konuşmalarından.