Göztepe’nin rakibi belli oldu

Hentbolda Erkekler Challenge Kupası’nda mücadele eden Göztepe, son 16 turunda Yunanistan ekibi AEK ile eşleşti.Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Hentbol Federasyonu’nun (EHF), Avusturya’nın başkenti Viyana’daki merkezinde düzenlediği kura çekiminin ardından Erkekler Challenge Kupası’nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.Kura çekimine ikinci torbadan katılan Göztepe, Yunanistan temsilcisi AEK ile eşleşti. İzmir temsilcisi, 10-11 Şubat 2018’de yapılacak ilk maçı evinde, rövanşını ise 17-18 Şubat’ta deplasmanda oynayacak.Göztepe, 3. turda diğer Yunan ekibi PAOK’u elemişti.