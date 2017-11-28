Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Rusya deplasmanında

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 6. maçında yarın deplasmanda Rusya temsilcisi Dinamo Kursk ile karşılaşacak.Kursk kentindeki Spor ve Konser Kompleksi’nde oynanacak maç, TSİ 19.00’da başlayacak.Avrupa’nın kadın basketbolunda kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda yaptığı 5 maçta 3 galibiyet alan ve 2 kez yenilen sarı-kırmızılı ekip, 8 takımlı grupta 3. sırada yer alıyor.Rusya ekibi ise 5’te 5 yaparak lider konumda bulunuyor.