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Fikret Orman'dan kesin talimat!

Malatya'da kaybedilen iki puan sonrası dönüş uçağında ağzını bıçak açmayan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, düğmeye bastı.

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Fikret Orman'dan kesin talimat!
Cumartesi günü evinde Galatasaray ile adeta olmak ya da olmamak maçına çıkacak olan siyah beyazlılarda Başkan Fikret Orman dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gitti. Tüm günü tesislerde geçiren Başkan Orman'ın, Şenol Güneş ile görüştüğü ve takıma moral verdiği öğrenildi. Orman'ın, yönetimdeki arkadaşlarına derbiye kadar tesislerde takımı yalnız bırakmamaları adına direktifte bulunduğu ve maç gününe kadar sık sık takımı ziyaret edeceği ifade edildi.

(Sabah)




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