Fikret Orman'dan kesin talimat!

Cumartesi günü evindeile adeta olmak ya da olmamak maçına çıkacak olan siyah beyazlılarda Başkandün'ne gitti. Tüm günü tesislerde geçiren Başkan Orman'ın,ile görüştüğü ve takıma moral verdiği öğrenildi. Orman'ın, yönetimdeki arkadaşlarına derbiye kadar tesislerde takımı yalnız bırakmamaları adına direktifte bulunduğu ve maç gününe kadar sık sık takımı ziyaret edeceği ifade edildi.(Sabah)