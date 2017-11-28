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Fenerbahçe rakiplerini solladı

KPMG Football Benchmark ekibi, futbol kulüplerinin yayın gelirleri dışındaki ekonomik kaynaklarını inceledi. Yayın gelirlerinin eklenmediği bütçelerde Manchester United zirveyi alırken, Bayern Münih ikinci, Barcelona da üçüncü oldu. 2015-16 sezonu araştırmasında Türkiye’den Fenerbahçe 15’inci olurken, Galatasaray 17’inci sırayı aldı. Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş da 26’ıncı oldu.

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Fenerbahçe rakiplerini solladı
Yeşil sahaya farklı bir bakış açısıyla yaklaşan KPMG Football Benchmark ekibi, futbol kulüplerinin yayın gelirleri dışındaki ekonomik kaynaklarını inceledi. Futbol sahalarında yayın gelirleri belli kriterler dâhilinde dağılırken; maç günü hasılatları, sponsorluk anlaşmaları ve diğer gelirler ise kulüplerin popülaritesi ve bu konudaki yaratıcılığıyla doğru orantılı olarak büyüyor. Avrupa’nın önde gelen futbol liglerinin incelendiği araştırmada Türk kulüpleri de ilk 32 kulüp arasına girmeyi başardı. 

FENERBAHÇE İLK SIRADA, GALATASARAY TAKİPTE!

Yayın gelirleri dışarıda bırakıldığında Fenerbahçe, ‘Türkiye kazanç ligi’nde Fenerbahçe ilk sırayı aldı. 2015-16 sezonunun değerlendirildiği araştırmada, 15’inci sırada bulunan sarı-lacivertliler en üst basamakta yer alan Türk kulübü oldu. 113,8 milyon euroluk gelir sağlayan Fenerbahçe, Türkiye’nin en çok kazanç sağlayan kulübü oldu. Fenerbahçe’yi Galatasaray izledi. Araştırmanın yapıldığı 2015-16 sezonunda yayın gelirleri dışında yaklaşık 91 milyon euro elde eden Galatasaray, 17’inci sırayı aldı. İlgili sezonda şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş ise 58,2 milyon euro gelirle 26’ıncı oldu. Ancak bilindiği gibi o sezon stadı inşaat aşamasında olduğu için maçlarının büyük çoğunluğunu İstanbul dışında oynayan Beşiktaş, önemli bir gelirden mahrum kalmıştı.

HAKAN UÇAK: KULÜPLERİMİZ CİDDİ GELİR ELDE EDİYOR 

Özellikle İngiltere Premier Ligi’nde mücadele eden takımların büyük bir gelir kaynağına sahip olduğuna dikkat çeken KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, “Özellikle Süper Lig kulüpleri bu konuda sıkıntı yaşıyordu. Ancak yayın gelirleri dışarıda bırakıldığında kulüplerimizin de ciddi gelirler elde ettiğini görüyoruz. Avrupa’nın en önemli 32 kulübünün arasında Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş da yer alıyor. Tribün gelirleri, pazarlama faaliyetleri ve UEFA ödülleri, kulüplerimizin bütçelerinde önemli rol oynuyor. Büyüyen bütçelerle birlikte Türk kulüplerinin Avrupa’da önemli hedeflere yürüyeceğine inanıyorum” dedi.

ARAŞTIRMADA ÖN PLANA ÇIKAN NOKTALAR ŞÖYLE:

•    Yayın gelirleri dışındaki sıralamada ilk 10 sıra büyük ölçüde değişti. Bayern Münih iki sıra yükselirken, Paris Saint Germain ile Borussia Dortmund birer basamak yukarı çıktı. İspanyol devi Real Madrid ise üç sıra geriledi.
•    Yurt içinde ciddi bir pazara sahip olan Bundesliga kulüpleri, yayın gelirleri çıkarıldığında sıralamada büyük çıkış yakaladı. (Bayern Münih 2, Borussia Dortmund 1, Schalke 4, Köln 20 basamak yükseldi.)
•    Premier Lig kulüpleri büyük düşüş yaşadı. Southampton 12 basamak, Everton ise 9 basamak geriledi.
•    Lig anlamında Türkiye Süper Ligi ve Hollanda Eeredivisie genel sıralamadaki yerlerini önemli ölçüde yükseltti.
 




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