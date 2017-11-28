Fenerbahçe Doğuş: 82 - Demir İnşaat Büyükçekmece: 59

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında Fenerbahçe Doğuş
, sahasında Demir İnşaat Büyükçekmece
’yi 82-59 yendi.
Bu sonuçla Fenerbahçe Doğuş 6. galibiyetini alırken, Demir İnşaat Büyükçekmece ise 5. mağlubiyetini yaşadı.
Sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda ligde üst üste 43. maçını da galip bitirdi. Fenerbahçe Doğuş, seyircisi önünde ligde son yenilgisini 26 Ekim 2015’te Torku Konyaspor karşısında almıştı.
Karşılaşmaya 8-0’lık seri ile başlayan Fenerbahçe Doğuş, Vesely ve Nunnally’nin sayılarıyla 5. dakikayı 10-5 üstün geçti. Nunnally ile 3 sayı çizgisinin gerisinden Melli’yle ise boyalı alandan sayılar bulan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 21-13 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte sarı-lacivertli ekip, Egehan Arna, Nunnally ve Muhammed Ali’nin kaydettiği sayılarla 12. dakikada farkı 13 sayıya çıkardı: 27-14. Stojanovski ve Wright ile sayılar bulan konuk ekibe, Melli, Melih Mahmutoğlu ve Thompson ile karşılık veren Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına 45-29 önde girdi.
Üçüncü çeyreğe 5-0’lık seri ile başlayan Demir İnşaat Büyükçekmece, 22. dakikada farkı 11 sayıya indirdi: 45-34. Melih Mahmutoğlu, Sloukas ve Barış Hersek’in sayılarıyla 8-0’lık seri yakalayan ev sahibi, 25. dakikayı 53-34 önde geçti. Çeyreğin kalan bölümünde skor üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 60-41 üstün gitti.
Son çeyrekte Oğulcan Baykan ile üst üste sayılar bulan konuk ekip, 33. dakikada farkı 13 sayıya indirdi: 63-50. Kalan bölümde farkı açmaya devam eden Fenerbahçe Doğuş, sahadan 82-59 galip ayrıldı.
Fenerbahçe Doğuş'ta James Nunnally
13 sayıyla takımının en skoreri olurken Melih Mahmutoğlu
11, Nicolo Melli
10 sayıyla maçı tamamladılar.
Demir İnşaat Büyükçekmece'de ise Oğulcan Baykan
14 sayıyla maçın en skoreri olurken Bracey Wright
13, Erving Walker
12 sayıyla maçı tamamladılar.