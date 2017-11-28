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Fenerbahçe'de o fotoğrafın sırrı!

Fenerbahçe, Antalya’da 1-0 kazandı ve çok önemli bir virajı dönmeyi başardı. Maç bitiminde dikkatleri çeken bir fotoğraf vardı. Fenerbahçeli futbolcular sanki bir final maçı kazanmışcasına sevinmişti. Bu durumun nedeni ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'de o fotoğrafın sırrı!
Süper Lig'de Antalyaspor'u tek golle geçen Fenerbahçe'de futbolcuların maçtan sonra sevinçleri oldukça dikkat çekti. Bunun nedenleri ise şu şekilde ortaya çıktı.

1- KARAKTER GÖSTERGESİ

Aykut Kocaman her ortamda oyuncularının çok karakterli bir grup olduğunu söylüyor. Samandıra’da oyuncularının tavırlarından, saha içerisindeki isteklerinden çok memnun. Zaten belki de başarısız sonuçlarda Kocaman’ı en çok üzen bu durum oldu. Kendisi istiyor, takım istiyor ve başarı gelmiyordu. En çok da bunun nedenleri üzerine düşündü.

2- KAYBETMEKTEN KORKUYORLAR

Psikolojide hata yapma korkusunun daha çok hata yaptıracağı anlatılır hep. Fenerbahçeli futbolcular Başakşehir, Osmanlı ve Kayserispor maçlarında 90. Dakikada gelen gollerle 5 puan kaybettiler. Bu korku ve aşırı istek oyuncuların üzerindeki baskıyı da arttırdı. Oyuncular bu korku ile de mücadele ediyorlar.
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3- ÇOK İSTEMEK PANİĞİ GETİRİYOR

Fenerbahçeli futbolcular başarıyı çok istiyorlar. Bu da zaman zaman ters etki yapıp ayaklarına pranga vuruyor.  Panik halinde oynuyorlar ve bunun aşılması için sürekli kazanmaları gerek. Kocaman sürekli aşmaları gereken bir eşik olduğundan bahsediyor. Bu da ancak kazanmakla mümkün.

4- ÖZGÜVEN PROBLEMİ VAR

Geçen yılın bu yıla mirası Samandıra’da futbolcuların özgüven problemi oldu. Kocaman bunu aşmak için demeçlerle ve birebir görüşmelerle bu özgüveni vermeye çalıştı. Ama kaybedilen puanlarla bu emekler boşa gitti. Şimdi o özgüven yeniden kazanılıyor. Bu problem aşılırsa Kocaman takımının zincirlerinden kopacağını ve çok daha iyi oynacağını anlatıyor.
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5- BU GÖRÜNTÜ DEVRE ARASINA KADAR SÜRER

Kocaman, Osmanlıspor maçı sonrası yapmayı planladığı kadro dışı ve kaptanlığın değişmesi gibi operasyonlardan vazgeçti. Bu problemin çözümünü sorunlu olduğu futbolculara sorumluluk vererek çözmeye çalıştı. Bu soru sorulduğunda yanıtı iç dünyamda saklı dedi. 9 tane isteyen oyuncunun yanı sıra 2 tane kendini kanıtlamaya çalışan (Aatif ve Topal) oyuncu ile takımdaki istek bütünlüğünü sağladı. Bu fotoğraf devre arasında kadar devam edecek. Eğer maçlar kazanılırsa o korku yerini güvene bırakacak.

Kaynak: Hürriyet
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24 Kasım 2017 Cuma

  • Osmanlıspor FK
    2- 0
    Gençlerbirliği

25 Kasım 2017 Cumartesi

  • Göztepe
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Evkur Yeni Malatyaspor
    0- 0
    Beşiktaş
  • Galatasaray
    2- 0
    Aytemiz Alanyaspor

26 Kasım 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    1- 2
    Trabzonspor
  • Bursaspor
    2- 1
    K. Karabük
  • Kasımpaşa
    2- 1
    T.Konyaspor
  • Antalyaspor
    0- 1
    Fenerbahçe

27 Kasım 2017 Pazartesi

  • Kayserispor
    1- 1
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1 Galatasaray 13 29
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