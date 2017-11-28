Fenerbahçe, Adana Demirspor maçına hazır

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmana sarı-lacivertli futbolcuların, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcuların, pas ve pres çalışmasıyla sürdürdüğü antrenmanın, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.Fenerbahçe, yarın 20.30’da Ülker Stadı’nda Adana Demirspor’u ağırlayacak.AA