Fenerbahçe-Adana Demirspor hangi kanalda, saat kaçta? (11'ler resmen açıklandı)

, değişen statü sonrası Türkiye Kupası’na 5. turdan katılmıştı. Sarı-Lacivertliler, bu sezon kupadaki ilk maçına bu akşam 1. Lig ekibikarşısında çıkacak. Sarı Lacivertli takımın ilk 11'i açıklandı. Kocaman herkesin beklentisini şaşırttı ve Van Persie yerine forvet bölgesinde Janssen'i tercih etti. Oğuz Kaan'ın perforamnsı da bu maçta en merka edilen isimlerden biri oldu. Sakatlıkları bulunan Van Persie ve Fernandao kadroda yer almıyor.’da başlayacakmaçını hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşma'den canlı yayınlanacak.Erten, Şener, Neustadter, Neto, Hasan Ali Kaldırım, Oğuz Kaan, Mehmet Topal, Alper Potuk, Mehmet Ekici, Valbuena, JanssenVolkan, Tarık, Isla, İsmail Köybaşı, Dirar, Giuliano, Skrtel, Ahmethan, Josef, AatifKurtuluş, Erhan, Douhadji, Sezer, Tolgahan, Lalawele, Savaş, Yiğit, Abdülkadir, Umut, TambeTFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor ise kupada iki tur geçerek Fenerbahçe’nin rakibi oldu. Kupaya 3. turdan başlayan Adana Demirspor, önce Bayrampaşa’yı 3-0’la geçti. Adana Demirspor, 4. turda ise Sarıyer’i penaltılarla geçerek adını 5. tura yazdırdı.Ligde son 5 maçında 4 yenilgi, 1 beraberlik alarak kötü bir grafik çizen Adana temsilcisi, kupada rövanş için Kadıköy’den avantajlı skorla dönmeyi amaçlıyor. Adana temsilcisi yeni teknik direktörü Timuçin Bayazit yönetimindeki ilk sınavını da Fenerbahçe karşısında verecek.Van Persie dönüyor Fenerbahçe’de Robin van Persie’nin Adana Demirspor maçıyla sahalara dönmesi bekleniyor. Tam 3 aydır sakatlığı yüzünden forma giyemeyen Van Persie, son olarak 31 Ağustos’ta Hollanda Milli Takımı’yla 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Fransa’ya karşı oynamıştı. Bu maçta sakatlanan ve 3 aydır formasına uzak kalan Van Persie, geçen hafta takımla çalışmalara başlamıştı. Van Persie, Fenerbahçe formasını en son 24 Ağustos’ta UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedon temsilcisi Vardar karşısında giymişti.Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Roberto Soldado ve Jose Fernandao forma giyemeyecek. Teknik direktör Aykut Kocaman’ın ligde fazla forma şansı bulamayan oyuncularıyla bu maça çıkacağı öğrenildi.Robin van Persie, yıllık 4.9 milyor Euro (22.9 milyon TL) garanti ücretiyle Türkiye’nin en çok kazanan futbolcularından biri. Maç başı rakamı ise 20 bin Euro (93 bin TL). Fenerbahçe’nin yarı final oynadığı Türkiye Kupası’ndan geçtiğimiz sezon elde ettiği gelir sadece 4.8 milyon TL’ydi. Geçtiğimiz sezon kupayı müzesine götüren Konyaspor bile 12 milyon TL kazanabilmişti! Yıllık maliyetikupa ödülünün neredeyse iki katı olan RvP, bugün Adana Demir karşısında Fenerbahçe’nin en önemli gol silahı olacak!Fenerbahçe, ligde peş peşe gelen Sivas ve Antalya galibiyetleriyle rahat bir nefes aldı. Aykut Kocaman şimdi gözünü Türkiye Kupası’na çevirdi. Deneyimli teknik adam, “Fenerbahçe, mücadeleettiği her kulvarda zirveyi hedefler. Ligdeki galibiyetlerle takımın güveni yerine geldi. Bunu bozmadan devam etmek için kupadaki Adana Demir maçını da kazanmamız gerekiyor. Ben ve öğrencilerim, finale kadar emin adımlarla gideceğimize eminiz” ifadelerini kullandı.Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Türkiye Kupası’nda en son 1962 yılında karşı karşıya gelmişti. Sarı-Lacivertliler, deplasmandaki mücadeleyi Lefter Küçükandonyadis ve Yüksel Gündüz’ün golleriyle 2-1 kazanmıştı. İki ekip kupada tam 55 yıl sonra kozlarını paylaşacak. Ayrıca bu akşamki mücadele, Fenerbahçe’nin kupadaki 309. maçı olacak. Kanarya bu maçlarda 166 galibiyet, 69 beraberlik ve 73 yenilgi aldı.Fenerbahçe ile Adana Demirspor, yaklaşık 23 yıl sonra resmi maçta karşı karşıya gelecek. Son olarak Adana temsilcisi Türkiye’nin en üst liginde mücadele ederken iki takım 26 Şubat 1995’te karşılaşmıştı. Adana temsilcisinin İstanbul’da Fenerbahçe’ye konuk olduğu son maç ise 24 Eylül 1994’te oynanmıştı. Adana Demirspor, Fenerbahçe’yi son olarak 31 Ocak 1988’de mağlup etmişti.