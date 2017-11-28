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Fatih Terim'den Galatasaray açıklaması

Galatasaray-Fatih Terim ilişkisi içerisinde çarpıcı gelişmeler yaşanıyor… Takımın kötü futbol oynayarak kaybettiği Trabzonspor ve 5-1 yenildiği Başakşehir karşılaşmasından sonra gönderilmesi yüksek sesle konuşulan Igor Tudor için Başkan Dursun Özbek Florya’ya çıkarma yaptı.

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Fatih Terim'den Galatasaray açıklaması
Özbek burada Tudor’u muhatap almadı ve Sportif Direktör Cenk Ergün ile görüştü. Bu sırada bazı yöneticilerin, Fatih Terim’in kapısını çaldığı ve “Olası bir mağlubiyette Tudor gönderilecek, yeniden döner misin?” dediği öğrenildi. Terim’in,Galatasaray’a olan bağlılığından dolayı teklife sıcak baktığı öğrenildi. Ancak İmparator’un bir çekincesi vardı.

RET CEVABI GERİ ADIM ATTIRDI

Başarılı çalıştırıcının,  yöneticilere, “Elbette ki Galatasaray’da her zaman çalışmak isterim. Ancak mayıs ayındaki başkanlık seçimlerinde Ünal Aysal’ın aday olma ihtimali var. Eğer Aysal yeniden seçilirse, onunla çalışamayız. Bu yüzden gelemem” dediği kaydedildi. Gelişmeleri yakından takip eden Başkan Özbek’in ise bu görüşme üzerine seçim çalışmalarına hız verdiği öğrenildi. Ayrıca Başkan Özbek, Fatih Terim’in bu düşüncesinin ardından Tudor’a biraz daha sabretmek gerektiğinin kararına vardı.

YENİ YÖNETİME GÖRE İŞ DEĞİŞİR

Terim’in gelen teklifi Aysal’ı hedef göstererek geri çevirmesinin, ‘Özbek yönetimine güvenmiyor’ yorumunun yapılmasına neden oldu. Tecrübeli çalıştırıcının mayıs ayında yapılacak olan seçimle birlikte başa gelecek olan yönetime göre kararını değiştirebileceği de konuşuldu. Ancak takımın şampiyon olması halinde Dursun Özbek’in yeniden aday olabileceği ve koltuğunu koruyabileceği ihtimali de bulunuyor. Bu gelişmelerin gölgesinde takımın ligde alacağı sonuçlar, yeni kararlar doğurabilir. Özellikle Beşiktaş derbisi takımdaki taşları yerinden oynatabilir. (Akşam)
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1 YORUM GİRİŞ YAP
  • veysel-onder 28.11.2017 16:04:42
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    GS kulübü Yönetcicileri Dikkat,! Sizi uyarıyorum Fatih Terim'i GS ın başına getirirseniz intihar edersiniz, lider Takımın Hocasını gönderip Daha önce GS küme düşme potosuna düşüren ve kovulan üstüne büyük rakam tazminat ödenen,Milli Takımda Dünya kupasına gitmesini engelleyen Fatih Terim'i Göreve getirmek GS ihanet etmektir,Fatih Terim in Teknik Drektörlüğü bitmiştir,hiç bir zamanda teknik Drektör olmadı zaten her çalıştırdığı Takımdan kovuldu,

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24 Kasım 2017 Cuma

  • Osmanlıspor FK
    2- 0
    Gençlerbirliği

25 Kasım 2017 Cumartesi

  • Göztepe
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Evkur Yeni Malatyaspor
    0- 0
    Beşiktaş
  • Galatasaray
    2- 0
    Aytemiz Alanyaspor

26 Kasım 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    1- 2
    Trabzonspor
  • Bursaspor
    2- 1
    K. Karabük
  • Kasımpaşa
    2- 1
    T.Konyaspor
  • Antalyaspor
    0- 1
    Fenerbahçe

27 Kasım 2017 Pazartesi

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    1- 1
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