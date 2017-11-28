Fatih Terim'den Galatasaray açıklaması

Igor Tudor'dan Tarık ve Donk açıklaması!
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ÜYE GİRİŞ DURUM
28 Kasım 2017, Salı 10:00
SON DAKİKA
ÖNE ÇIKANLAR
13. Hafta
2017/2018 Sezonu Süper Lig
|O
|P
|1
|Galatasaray
|13
|29
|2
|Medipol Başakşehir
|13
|27
|3
|Fenerbahçe
|13
|23
|4
|Beşiktaş
|13
|23
|GENİŞLET
|5
|Kayserispor
|13
|23
|6
|Bursaspor
|13
|21
|7
|Göztepe
|13
|21
|8
|Trabzonspor
|13
|19
|9
|Demir Grup Sivasspor
|13
|19
|10
|Kasımpaşa
|13
|18
|11
|Teleset Mob. Akhisarspor
|13
|18
|12
|Aytemiz Alanyaspor
|13
|17
|13
|Evkur Yeni Malatyaspor
|13
|15
|14
|Antalyaspor
|13
|13
|15
|Atiker Konyaspor
|13
|11
|16
|Osmanlıspor FK
|13
|11
|17
|Kardemir Karabükspor
|13
|8
|18
|Gençlerbirliği
|13
|8
GS kulübü Yönetcicileri Dikkat,! Sizi uyarıyorum Fatih Terim'i GS ın başına getirirseniz intihar edersiniz, lider Takımın Hocasını gönderip Daha önce GS küme düşme potosuna düşüren ve kovulan üstüne büyük rakam tazminat ödenen,Milli Takımda Dünya kupasına gitmesini engelleyen Fatih Terim'i Göreve getirmek GS ihanet etmektir,Fatih Terim in Teknik Drektörlüğü bitmiştir,hiç bir zamanda teknik Drektör olmadı zaten her çalıştırdığı Takımdan kovuldu,