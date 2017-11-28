Faik Demir: Gaziantepspor giderek toparlanıyor

Igor Tudor'dan Tarık ve Donk açıklaması!
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ÜYE GİRİŞ DURUM
28 Kasım 2017, Salı 10:02
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ÖNE ÇIKANLAR
13. Hafta
2017/2018 Sezonu Süper Lig
|O
|P
|1
|Galatasaray
|13
|29
|2
|Medipol Başakşehir
|13
|27
|3
|Fenerbahçe
|13
|23
|4
|Beşiktaş
|13
|23
|GENİŞLET
|5
|Kayserispor
|13
|23
|6
|Bursaspor
|13
|21
|7
|Göztepe
|13
|21
|8
|Trabzonspor
|13
|19
|9
|Demir Grup Sivasspor
|13
|19
|10
|Kasımpaşa
|13
|18
|11
|Teleset Mob. Akhisarspor
|13
|18
|12
|Aytemiz Alanyaspor
|13
|17
|13
|Evkur Yeni Malatyaspor
|13
|15
|14
|Antalyaspor
|13
|13
|15
|Atiker Konyaspor
|13
|11
|16
|Osmanlıspor FK
|13
|11
|17
|Kardemir Karabükspor
|13
|8
|18
|Gençlerbirliği
|13
|8