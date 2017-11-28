Faik Demir: Gaziantepspor giderek toparlanıyor

Gaziantepspor Teknik Direktörü Faik Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor bir süreçten geçen takımın kısıtlı imkanlarla ayakta durmaya çalıştığını vurguladı.Yönetimin bir yandan sıkıntıları aşmaya çalışırken, kendilerinin de sportif olarak puanlar toplamaya çalıştığını anlatan Demir, "Bu hafta deplasmanda oynadığımız ve 3-2 kaybettiğimiz Adanaspor maçından en azından puan alabilmek için çok çalıştık. Tüm hazırlıklarımızı puan veya puanlar alabilmek için yapmıştık ama olmadı." dedi.Adanaspor karşısında gösterdikleri performanstan memnun olduklarını ve tüm sporseverlerden takdir topladıklarını dile getiren Faik Demir, şöyle konuştu:"Oyuncularım, gençliklerinin gücünü yavaş yavaş kullanmaya başladı. Gaziantepspor giderek toparlanıyor. Ben gençlere güveniyorum. Her hafta yeteneklerimizi daha fazla ortaya çıkarıyoruz ve takım oyununu sergiliyoruz. Bu hafta yenildik ama oynanan oyun herkesi memnun etti. Biz bu yolda gidersek puanlar toplamamız kaçınılmaz olacak."Maça gelip desteklerini esirgemeyen taraftara da teşekkür eden Demir, zaman kaybetmeden İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladıklarını kaydetti.Ligde 2 puanla son sırada yer alan Gaziantepspor, 3 Aralık’ta İstanbulspor’u konuk edecek.