EuroLeague'de haftanın karşılaşmaları öncesi bilinmesi gerekenler





Turkish Airlines EuroLeague'de 10. maçlar oynanacak. Haftanın oynanacak karşılaşmaları öncesi dikkat çeken, bilinmesi gereken 5 detay...Valencia Basket forması giyen Erick Green, geçtiğimiz sezon 2017 Final Four'unda Fenerbahçe'ye karşı final oynamayı başardığı eski takımı Olympiacos'u Valencia'da konuk etmeye hazırlanıyor.Panathinaikos, bu hafta konuk edeceği Unicaja Malaga'ya karşı 2006'dan bu yana oynadığı 7 iç saha maçını da kazanmayı başardı. Panathinaikos, üst üste sekizinci galibiyet adına İspanyol ekibini konuk etmeye hazırlanıyor.CSKA Moskova'nın önemli isimlerinden Cory Higgins, 1 sene önce Barcelona karşısında 23 sayıyla kariyer rekorunu kırmıştı. Bu hafta yine CSKA Moskova formasıyla Barcelona'yı konuk etmeye hazırlanıyor.İspanyol ekibi Baskonia, sahasında temsilcimiz Fenerbahçe'ye karşı son dönemde ciddi bir üstünlüğe sahip. Baskonia, temsilcimize karşı iç sahada 7 galibiyet, 1 mağlubiyet derecesine sahip ki iç sahadaki son maçta da 34 sayı farkla kazanmışlardı.Maccabi Fox Tel Aviv, bu hafta Zalgiris'i konuk ediyor. Zalgiris Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, oyunculuk döneminde Maccabi'nin 2004, 2005 şampiyonluklarının baş mimarı olmuştu.