Emrullah Şalk gözyaşlarını tutamadı, Negredo hemen yanına koştu!

Hemen Emrullah'ın yanına gitti!

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Haftasonu oynayacağıderbisini adeta lige tutunma maçı olarak gören'nda'a patladı. Karşılaşmadan 9-0 gibi ezici bir skorla ayrılan'da bu sezonun sessiz golcüsü Alvaro Negredo 4 gol birden attı.Maç sonu ise'ta farklı galibiyetin sevinci yaşanırken, Manisaspor'da ise büyük hüzün vardı. Kaleci Emrullah Şalk ise belki de konuk ekipteki en derin üzüntüyü yaşayan isimdi. 90 dakika bittiğinde soyunma odasına giderken gözyaşlarını tutamayan Emrullah'ın yanına ilk gelen ise ona 4 gol atan Negredo oldu. Daha sonra Tolga Zengin ve Manisaspor yedek kalecisi Göktuğ Bakırbaş da Emrullah'ı teselli etti.