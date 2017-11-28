Elazığspor Antalya’ya taşındı

ekiplerinden, TFF 1. Lig’in 14. haftasındaki Adana Demirspor ve 15. haftada konuk edeceği Adanaspor maçı hazırlıklarını’da yapacak. Bu sabah havayolu ile Ankara’ya buradan da aktarma yaparak Antalya’ya geçen bordo-beyazlı ekip, konaklayacağı otele yerleşti.Cumartesi günü Antalya’dan Adana’ya geçecek olan Elazığspor kafilesi, ligin 14. haftasında Adana Demirspor ile oynanacak olan maçın ardından yeniden Antalya’ya dönecek ve 15. haftadaki Adanaspor maçı hazırlıklarına bu kentte devam edecek.