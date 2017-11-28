Dudu'dan Beşiktaş'a kötü haber! Canlı yayında açıkladı...

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Dudu'nun 2017 performansı!

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'da bitime bir hafta kala ikinci sırada yer alıyor. Şampiyonluk unvanını Corinthians'a kaptıran Brezilya ekibinde takımı gelecek sezondan itibaren Roger Machado'nun çalıştıracağı açıklandı.Konu hakkında Brezilya basınına açıklamalarda bulunan Dudu, Machado'ya övgüler yağdırdı. Onun kaliteli bir teknik adam olduğunu söyleyen Beşiktaş'ın gözdesi, "Umarım Gremio ve biraz da Atletico Mineiro'da olduğu gibi burada iyi işler çıkartır. Oyuncular olarak bu tercihten mutluyuz. Alberto için üzgünüz çünkü onun devam etmesini istiyorduk ama olmadı. Gelecek sezon ona yardımcı olacağız" ifadelerini kullandı.Dudu'nun açıklamalarının devamında konu elbetteki transfere de geldi. Brezilyalı yıldız, "2018'de de takımda kalacak mısın?" şeklinde gelen soruyu şöyle cevapladı: "Tabii ki. Palmeiras'la 2020'ye kadar sözleşmem var. Daha önce de söylediğim gibi benim hala bu formayla hedeflerim var. Burada kalıp kupalar kazanmaya devam etmeyi umuyorum. Bu sene maalesef şampiyon olamadık ama gelecek sezonu güçlü bir şekilde bitirmek için her şeye sahibiz."Geçtiğimiz ay çıkan haberlerde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Brezilya seferinde Dudu'nun transferi için somut adımlar attığı iddia edilmişti.Bu sezon Palmeiras formasıyla 50 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu 15 gol 6 asistlik bir performans sergiledi. Dudu forvet, forvet arkası ve kanatlarda görev alabiliyor. (Ajansspor)