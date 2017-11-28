Doğuş Balbay sakatlandı

Anadolu Efes’in milli oyuncusu, takımının Muratbey Uşak ile oynadığı karşılaşmada sakatlandı.Kaptan Doğuş Balbay, mücadelenin 8. dakikasında rakip takımın pota altında sırtına aldığı bir darbeyle yerde kaldı.Sağlık görevlilerinin müdahalesiyle yerden kalkan Doğuş Balbay, kenara geldi ve bir daha oyuna girmedi.