Denizlispor, iç sahadaki galibiyet serisini sürdüremedi

Kendi sahasındaki son 3 maçı kazanarak Balıkesir temsilcisi karşısına çıkan Denizlispor, 4'te 4 yapma fırsatını kaçırdı ve bu kez taraftarının yüzünü güldüremedi. Yeşil-siyahlılar, rakibine tarihinde ilk kez evinde yenildi.Teknik Direktörü, "İyi oynamama kabul edilebilir, mağlubiyet de kabul edilebilir ama takımın mücadele seviyesinin düşük olması kabul edilemez. O bakımdan oldukça sinirliyim" dedi."Mağlubiyetin sorumlusu takım" diyen Erginer, "Bu takımın içinde tüm futbolcular da var, biz de varız. Bu tenis değil, herhangi birinin üstüne yıkılacak bir şey değil, bu takım oyunu. Buraya belli sıkıntıların olduğunu bilerek geldik. Amacımız, ilk yarı bitene kadar toplayabildiğimiz kadar puan toplamak. Devre arasında transfer yapmamız gerekiyor. İkinci yarı tüm Denizli'yi daha iyi bir Denizlispor bekliyor" şeklinde konuştu.Üst üste ikinci mağlubiyetini alan ve düşme hattından kurtulamayan Denizlispor, gelecek haftadeplasmanında terleyecek.DHA