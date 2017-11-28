  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM


Cengiz Özyalçın: Basını karşına almak, ateşle oynamak demektir

Galatasaray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, Sivas Belediyespor'u 5-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

  • - A
  • + A
Cengiz Özyalçın: Basını karşına almak, ateşle oynamak demektir
Galatasaray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, Sivas Belediyespor'u 5-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galip gelmenin güzel olduğunu söyleyen Özyalçın, "Ama her Galatasaraylı gibi benim de aklım cumartesi günkü maçta. Bizim için yaşamsal bir maç. Biz bugün Sivas Belediyespor Başkanı ile birlikte izledik maçı. Sivas güzel oynadı ama takımımız yedekti. Yine de güzel bir maçtı" dedi.

"MAYIS, GALATASARAY'IN KÜKREME AYIDIR"

Ligi, bir maraton olarak gördüğünü söyleyen Özyalçın, "Bu maratonun belirli süreçlerinde ileri çıkabilirsin, geride kalabilirsin. Galatasaray'ın hedeflediği, 34'üncü hafta, yani Mayıs ayı. Galatasaray, Mayıs ayını sever. Galatasaray'ın hedefi şampiyonluktur. Galatasaray'ın kükreme ayıdır Mayıs ayı. 12'nci haftada birtakım maçlarda olası puan kayıplarını hesap ederek ilerlemek gerekiyor. Antalyaspor maçından sonra 'Bu takım şampiyon olur mu' sorusuna daha çok ligin başındayız demiştim. Galatasaray daima bir numaradır" diye konuştu.

Feghouli'nin performansı ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Cengiz Özyalçın, "Feghouli konusuna girmek istemiyorum. Bu teknik bir konu" dedi.

Özyalçın son olarak Aytemiz Alanyaspor maçının ardından Igor Tudor ile basın mensupları arasında yaşanan gerilim ile ilgili gelen bir soruya ise "Bir sporcu ve siyasinin basını karşısına alması demek, ateşle oynaması demektir" yanıtını verdi.
 




0 YORUM GİRİŞ YAP
Galatasaray-Sivas Belediyespor canlı
Ahmet Çakar'dan derbi öncesi flaş yorumlar
Tarık Çamdal maç boyunca yuhalandı!
Erman Toroğlu boşandı
"Başakşehir faciası olursa ben bile kurtaramam"
Emrullah Şalk'ın "8-0" tweet'i olay olmuştu! Bakın ne çıktı!
Önce taklidini yaptı, sonra eleştirdi!
Futbolcuların milyonluk oyuncakları!
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a transfer önerisi!
Beşiktaş - Manisaspor maç sonucu: 9-0
Fanatik yazarlarının Kayserispor - Başakşehir maçı yorumları
Emrullah Şalk gözyaşlarını tutamadı, Negredo hemen yanına koştu!
Lucas Lima imzayı attı! 5 yıllık...
Chelsea ve Inter'den Jann-Fiete Arp bombası
Survivor 2018 All-Star yarışmacıları kimler? Acun Ilıcalı açıkladı...
Galatasaray'da yerli operasyonu
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

13. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

24 Kasım 2017 Cuma

  • Osmanlıspor FK
    2- 0
    Gençlerbirliği

25 Kasım 2017 Cumartesi

  • Göztepe
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Evkur Yeni Malatyaspor
    0- 0
    Beşiktaş
  • Galatasaray
    2- 0
    Aytemiz Alanyaspor

26 Kasım 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    1- 2
    Trabzonspor
  • Bursaspor
    2- 1
    K. Karabük
  • Kasımpaşa
    2- 1
    T.Konyaspor
  • Antalyaspor
    0- 1
    Fenerbahçe

27 Kasım 2017 Pazartesi

  • Kayserispor
    1- 1
    Medipol Başakşehir
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 13 29
2 Medipol Başakşehir 13 27
3 Fenerbahçe 13 23
4 Beşiktaş 13 23
GENİŞLET
5 Kayserispor 13 23
6 Bursaspor 13 21
7 Göztepe 13 21
8 Trabzonspor 13 19
9 Demir Grup Sivasspor 13 19
10 Kasımpaşa 13 18
11 Teleset Mob. Akhisarspor 13 18
12 Aytemiz Alanyaspor 13 17
13 Evkur Yeni Malatyaspor 13 15
14 Antalyaspor 13 13
15 Atiker Konyaspor 13 11
16 Osmanlıspor FK 13 11
17 Kardemir Karabükspor 13 8
18 Gençlerbirliği 13 8
Süper Lig Detaylı Fikstür »