  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM


Can Cangök: "Artık seri galibiyetler almalıyız"

TFF 1'inci Lig'de üst üste aldığı 2 yenilginin ardından deplasmanda Denizlispor'u 2-0 mağlup eden Balıkesirspor Baltok, yeniden adını Play-Off hattına yazdırmanın sevincini yaşıyor.

  • - A
  • + A
Can Cangök: "Artık seri galibiyetler almalıyız"
Puanını 18'e çıkararak 10'uncu sıradan, 6'ncı basamağa yükselen kırmızı-beyazlılar ilk 6 yarışını bırakmadı. Teknik direktör Can Cangök çok değerli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Çok zor bir ligde oynuyoruz. Denizlispor da oldukça güçlü bir takım. Buradan 3 puan çıkarmak zor ama biz başardık. Bu galibiyetle Play-Off potasına irdik. Amacımız sezon sonuna kadar ilk 6'nın içinde yer alabilmek. Kesinlikle barajın içinden çıkmamalıyız" dedi.

Kazanmalarına rağmen maçtan çıkarılacak dersler olduğunu da ifade eden teknik direktör Can Cangök, "Top kayıplarını fazlasıyla yaptık. İlk yarı 2-0 olunca ikinci devrede bekleyerek oynadık. Zaman zaman basit hatalar yaptık. Topu yere indirebilseydik, daha iyi işlere imza atardık. Tüm bu eksiklikleri her geçen hafta yok edeceğiz. Oyuncularımı kutluyorum. Artık seri galibiyetler almalıyız" diye konuştu.

Balıkesirspor, bu hafta evinde zirve adaylarından Akın Çorap Giresunspor'la karşılaşacak.  

DHA

 




0 YORUM GİRİŞ YAP
Galatasaray-Sivas Belediyespor canlı
Ahmet Çakar'dan derbi öncesi flaş yorumlar
Tarık Çamdal maç boyunca yuhalandı!
Erman Toroğlu boşandı
"Başakşehir faciası olursa ben bile kurtaramam"
Emrullah Şalk'ın "8-0" tweet'i olay olmuştu! Bakın ne çıktı!
Önce taklidini yaptı, sonra eleştirdi!
Futbolcuların milyonluk oyuncakları!
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a transfer önerisi!
Beşiktaş - Manisaspor maç sonucu: 9-0
Fanatik yazarlarının Kayserispor - Başakşehir maçı yorumları
Emrullah Şalk gözyaşlarını tutamadı, Negredo hemen yanına koştu!
Lucas Lima imzayı attı! 5 yıllık...
Chelsea ve Inter'den Jann-Fiete Arp bombası
Survivor 2018 All-Star yarışmacıları kimler? Acun Ilıcalı açıkladı...
Galatasaray'da yerli operasyonu
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

13. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

24 Kasım 2017 Cuma

  • Osmanlıspor FK
    2- 0
    Gençlerbirliği

25 Kasım 2017 Cumartesi

  • Göztepe
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Evkur Yeni Malatyaspor
    0- 0
    Beşiktaş
  • Galatasaray
    2- 0
    Aytemiz Alanyaspor

26 Kasım 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    1- 2
    Trabzonspor
  • Bursaspor
    2- 1
    K. Karabük
  • Kasımpaşa
    2- 1
    T.Konyaspor
  • Antalyaspor
    0- 1
    Fenerbahçe

27 Kasım 2017 Pazartesi

  • Kayserispor
    1- 1
    Medipol Başakşehir
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 13 29
2 Medipol Başakşehir 13 27
3 Fenerbahçe 13 23
4 Beşiktaş 13 23
GENİŞLET
5 Kayserispor 13 23
6 Bursaspor 13 21
7 Göztepe 13 21
8 Trabzonspor 13 19
9 Demir Grup Sivasspor 13 19
10 Kasımpaşa 13 18
11 Teleset Mob. Akhisarspor 13 18
12 Aytemiz Alanyaspor 13 17
13 Evkur Yeni Malatyaspor 13 15
14 Antalyaspor 13 13
15 Atiker Konyaspor 13 11
16 Osmanlıspor FK 13 11
17 Kardemir Karabükspor 13 8
18 Gençlerbirliği 13 8
Süper Lig Detaylı Fikstür »