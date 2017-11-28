  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM


Böylesi görülmedi! Yalçın Ayhan'ı önce oynattılar...

Yeni Malatyaspor’da ödenmeyen primler ve verilen sözlerin tutulmadığını gerekçe gösterip yönetimin talep ettiği toplantıya, “Artık yalanlarınızı dinlemek istemiyorum” diyerek katılmayan Yalçın Ayhan için Beşiktaş maçından önce kadro dışı kararı alındı. Ancak bu karar oyuncuya kritik mücadelenin ardından iletildi!

28 Kasım 2017, Salı 10:11

  • - A
  • + A
Böylesi görülmedi! Yalçın Ayhan'ı önce oynattılar...
Yalçın Ayhan’ın kadro dışı bırakılmasının ardındaki skandala FANATİK ulaştı. Takıma sürekli kaptan Yalçın üzerinden sözler veren, ancak yerine getirmeyen başkan Adil Gevrek, Beşiktaş maçı öncesi de tecrübeli futbolcuyu toplantı yapmak için çağırdı. Ancak yabancı oyunculara maç öncesi ödeme yapılırken yerlilere ise yapılmadı ve oyuncular isyan bayrağını açıp, Beşiktaş maçının son idmanına çıkmadı.

Son kazanılan Trabzonspor maçının primlerini de ödemediği öğrenilen Gevrek’in oyuncuları ikna etmek için konuşmak istediği Yalçın Ayhan’ın ise “Artık yalan dinlemek istemiyorum” diyerek toplantıya katılmadığı belirlendi. Yaşanan bu gelişmenin ardından Yeni Malatyaspor yönetimi deneyimli stoperi kadro dışı bırakma kararı aldı. İşin skandal kısmı da tam olarak burada başlıyor. Maçtan önce alınan bu karar 35 yaşındaki futbolcuya hemen değil, kritik Beşiktaş mücadelesinin ardından bildirildi.

Devrede gidiyor

0-0 biten Beşiktaş maçında 9 ikili mücadele kazanma, 6 top uzaklaştırma ve 3 pas arasıyla takımının savunmadaki en etkili ismi olan Yalçın Ayhan’ın bu kararın ardından ise şok olduğu öğrenildi. Devre arasına kadar U21 Takımı’yla çalışacak olan başarılı oyuncu sezonun ikinci yarısı için de aldığı teklifleri değerlendirecek.

Ömer Necati Albayrak

İlişkili Haber

Devler arasında bir Türk kulübü




0 YORUM GİRİŞ YAP
Galatasaray-Sivas Belediyespor canlı
Ahmet Çakar'dan derbi öncesi flaş yorumlar
Tarık Çamdal maç boyunca yuhalandı!
Erman Toroğlu boşandı
"Başakşehir faciası olursa ben bile kurtaramam"
Emrullah Şalk'ın "8-0" tweet'i olay olmuştu! Bakın ne çıktı!
Önce taklidini yaptı, sonra eleştirdi!
Futbolcuların milyonluk oyuncakları!
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a transfer önerisi!
Beşiktaş - Manisaspor maç sonucu: 9-0
Fanatik yazarlarının Kayserispor - Başakşehir maçı yorumları
Emrullah Şalk gözyaşlarını tutamadı, Negredo hemen yanına koştu!
Lucas Lima imzayı attı! 5 yıllık...
Chelsea ve Inter'den Jann-Fiete Arp bombası
Survivor 2018 All-Star yarışmacıları kimler? Acun Ilıcalı açıkladı...
Galatasaray'da yerli operasyonu
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

13. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

24 Kasım 2017 Cuma

  • Osmanlıspor FK
    2- 0
    Gençlerbirliği

25 Kasım 2017 Cumartesi

  • Göztepe
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Evkur Yeni Malatyaspor
    0- 0
    Beşiktaş
  • Galatasaray
    2- 0
    Aytemiz Alanyaspor

26 Kasım 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    1- 2
    Trabzonspor
  • Bursaspor
    2- 1
    K. Karabük
  • Kasımpaşa
    2- 1
    T.Konyaspor
  • Antalyaspor
    0- 1
    Fenerbahçe

27 Kasım 2017 Pazartesi

  • Kayserispor
    1- 1
    Medipol Başakşehir
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 13 29
2 Medipol Başakşehir 13 27
3 Fenerbahçe 13 23
4 Beşiktaş 13 23
GENİŞLET
5 Kayserispor 13 23
6 Bursaspor 13 21
7 Göztepe 13 21
8 Trabzonspor 13 19
9 Demir Grup Sivasspor 13 19
10 Kasımpaşa 13 18
11 Teleset Mob. Akhisarspor 13 18
12 Aytemiz Alanyaspor 13 17
13 Evkur Yeni Malatyaspor 13 15
14 Antalyaspor 13 13
15 Atiker Konyaspor 13 11
16 Osmanlıspor FK 13 11
17 Kardemir Karabükspor 13 8
18 Gençlerbirliği 13 8
Süper Lig Detaylı Fikstür »