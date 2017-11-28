BOTAŞ Spor güçlenecek

Taşkıran ve yönetim kurulu üyeleri, kulübün Yapracık’taki tesislerinde organize edilen toplantıda gazetecilerle bir araya geldi. Toplantıda, kulübün tarihi, Ankara’ya taşınma süreci, kadın basketbolunda karşılaşılan sorunlar, Ankara’daki tesislerin yetersizliği, yapılması planlanan spor kompleksinin tanıtımı ve altyapı okulları konuşuldu.Taşkıran, BOTAŞ Spor Kulübü’nün artık bir Ankara takımı olduğu belirterek, "Çalışmalarımızı bu bağlamda Ankara’da sürdüreceğiz. BOTAŞ Spor’u bir üst seviye takım haline getireceğiz." ifadelerini kullandı.AA