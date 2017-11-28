TFF 1'inci Lig takımlarından Samsunspor'un teknik direktörü Engin İpekoğlu, futbolcuların durumu ve transferler ile ilgili yaptığı açıklamada, "Devre arasına kadar elimizde mevcut oyuncu grubu ile yolumuza devam edeceğiz. Ön kenarlara kesinlikle oyuncu takviyesi yapmamız gerekiyor. Onun dışında yapılacak transferleri de mevcut oyuncuların devre arasına kadar gösterecekleri performans belirleyecek. Ligde 5 yabancı oyuncu oynatabiliyoruz ama baktığınız zaman bırakın 5’i, biz 3 yabancıyı bile bir arada göremedik" dedi.Ligin en az gol yiyen ancak en az gol atan takımları arasında olduklarını ve pozisyon üretmekte sorunlar olduğunu söyleyen teknik direktör Engin İpekoğlu, "Ligin en az gol yiyen takımlarından bir tanesiyiz ama en az gol atan 2'nci takımız. Savunma anlamında güzel ve olumlu işler yapıyoruz ama pozisyon üretmede ve topu ileriye taşımakta sıkıntı yaşıyoruz. Mevcut futbolcu kadromuza inanıyoruz ve güveniyoruz. Özellikle hücum geçişlerini iyi yapabilecekleri antrenmanlar da yapıyoruz. Devre arasına kadar elimizde mevcut oyuncu grubu ile yolumuza devam edeceğiz. Ortada görünen bir gerçek var. Bunu da saklanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Ön kenarlara kesinlikle oyuncu takviyesi yapmamız gerekiyor. Onun dışında yapılacak transferleri de mevcut oyuncuların devre arasına kadar gösterecekleri performans belirleyecek. İhtiyaç ve zorunluluk halinde de bu transferler yapılacak” diye konuştu.Ligde 5 yabancı oyuncu oynatma haklarının olduğunu ancak takımdaki yabancıları sahada yan yana göremediklerini söyleyen Engin İpekoğlu, "Hücum oyuncularından istediğimiz verimi alamıyoruz. Ayite bir var bir yok. Angan bir var bir yok. Samaras’tan istediğimiz verimi alamıyoruz. Larbi sezon başından beri sakat. Bu arkadaşlarımızdan istediğimiz verimi bir türlü alamadık. Ligde 5 yabancı oyuncu oynatabiliyoruz ama baktığınız zaman bırakın 5’i, biz 3 yabancıyı bile bir arada göremedik. Bu da takımın bütün dengelerini alt üst ediyor. Şu anda kanat oyuncusu olarak bir tek Ahmet Cebe’den memnunum. Ahmet Cebe çok üst düzey bir oyuncu değil ama elinden gelen tüm çabayı gösteriyor" diye konuştu. Samsunspor bugün gerçekleştirdiği antrenmanda ise ısınma hareketleri, kondisyon ve çift kale maçın ardından günü sonlandırdı.