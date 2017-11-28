Beşiktaş'ta yönetimin rahatsızlığı büyük!

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Beşiktaş - Manisaspor maç sonucu: 9-0

’in 13 haftalık bölümünde sadece 17 gol atabilen ve toplamda 16 puan kaybeden’ta yöneticiler, futbolcuların maçlardaki görüntüsünden rahatsız..’nda Porto, Monaco ve Red Bull Leipzig’in arasından sıyrılıp son 16 turunu 5. maç sonunda garantileyerek tarihi bir başarı elde eden takımın ligde sergilediği futbol, yönetimin beklentisinin çok altında.Takımın potansiyelinin çok yüksek olduğunu ifade eden siyah-beyazlı idareciler, “Takımda sanki bir doymuşluk var. Başarıya aç bir ekip görüntüsü yok gibi. Şampiyonlar Ligi’nde olağanüstü işler yapan, ülkemizi sevindiren bu takım ligde istenen çizgiye ulaşamıyor. Oysa ki Devler Ligi’nin gediklisi olmanın yolu ligde şampiyonluktan geçiyor. Bu konsantrasyon sorununu yarından tezi yok halletmeleri gerekiyor.Elbette Türkiye Ligi kolay bir lig değil. Rakip oyuncular bize karşı kendilerini kanıtlamak için oynuyorlar. Ayrıca puan alabilmek adına sürekli kapanıyorlar ancak yine tüm bunlar, bu sezon ligdeki performansı açıklamaya yetmiyor.Buna karşın daha yarışın başında olduğumuz da bir gerçek. Bu hafta G.Saray ile çok önemli bir derbi maçımız var. Oyuncularımızın taraftarımızın da desteğiyle bu maçı kazanacağına şüphemiz yok. Onlara güveniyoruz. Bu kötü gidişata bir son verip çıkışı başlatacaklardır” şeklinde görüş bildirdiler.(Vatan)