  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM


Beşiktaş'ta flaş devre arası kararı!

Beşiktaş devre arasında yaklaşık 15 günlük yoğun bir çalışma dönemi geçirecek.

28 Kasım 2017, Salı 09:25

  • - A
  • + A
Beşiktaş'ta flaş devre arası kararı!
Teknik Direktör Şenol Güneş, Antalya’da yapılması düşünülen kampta kondisyon antrenmanlarına ağırlık verecek. Başta Lens, Negredo ve Medel olmak üzere tüm futbolcuların form seviyelerini yükseltmeyi hedefleyen siyah-beyazlı hoca, hazırlık maçlarında kafasındaki kadroyu netleştirecek.

Süper Lig’in son 8 haftasında; 2 galibiyet, 2 yenilgi, 4 beraberlik alarak tam 14 puan kaybeden Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Şenol Güneş sezonun ikinci devresi için şimdiden önlemler almanın hesapları içerisine girdi.

Özellikle Gençlerbirliği, Teleset Mobilya Akhisar ve Evkur Yeni Malatyaspor maçlarında kaybedilen puanları telafi etmek için bir dizi önlemler alacak olan siyah-beyazlı teknik adamın devre arası kampını uzun tutmayı planladığı belirlendi. Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkan ve 6 Aralık’taki Leipzig maçı hariç Şubat ayına kadar Avrupa’da yarışmayacak olan siyah-beyazlı takım mental olarak lige motive edilecek. Ligin ilk yarısında kalan maçları kayıpsız geçmenin çalışmalarını yapan Şenol Güneş zirve ile puan farkını minimum seviyeye indirerek, sezonun ikinci yarısına girmeyi hedefliyor.

Devre arası Antalya’nın Belek beldesinde kampa girmesi beklenen Beşiktaş’ta, 15 günlük çalışma programı hazırlayacak olan Şenol Güneş’in, takıma kondisyon yüklemesi yapacağı iddia edildi. Geç transfer edilen Lens, Negredo ve Medel gibi isimlere takımla kamp dönemi geçirmemeleri nedeniyle fazla şans veremeyen Güneş devre arasında bu futbolcularla yakından ilgilenecek. Deneyimli hocanın kampta kondisyon çalışmalarına ağırlık vereceği ve siyah-beyazlı futbolcuları sezonun ikinci yarısına en iyi şekilde hazırlamak istediği aktarıldı.

Siyah-beyazlılar devre arası kampında hazırlık maçları konusunda da çok hassas olacak. Teknik patron Şenol Güneş kampta oynanacak maçlarda tüm oyuncuların form ve kondisyon seviyesini yükseltmeye çalışacak.

5: Vodafone Park’ta son 5 maçta galibiyet alamayan Beşiktaş, Grandmedical Manisaspor karşısında kötü seriyi sonlandırmaya çalışacak. Dolmabahçe’de çıktığı lig maçlarında Trabzonspor (2-2), Medipol Başakşehir (1-1) ve Akhisarspor (0-0) ile berabere kalan Kartal, Şampiyonlar Ligi’ndeki Monaco ve Porto maçlarında da 1-1’lik skorlarla sahadan ayrılmıştı.

(Milliyet)
İlişkili Haber

Beşiktaş - Manisaspor maç sonucu: 9-0




0 YORUM GİRİŞ YAP
Galatasaray-Sivas Belediyespor canlı
Ahmet Çakar'dan derbi öncesi flaş yorumlar
Tarık Çamdal maç boyunca yuhalandı!
Erman Toroğlu boşandı
"Başakşehir faciası olursa ben bile kurtaramam"
Emrullah Şalk'ın "8-0" tweet'i olay olmuştu! Bakın ne çıktı!
Önce taklidini yaptı, sonra eleştirdi!
Futbolcuların milyonluk oyuncakları!
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a transfer önerisi!
Beşiktaş - Manisaspor maç sonucu: 9-0
Fanatik yazarlarının Kayserispor - Başakşehir maçı yorumları
Emrullah Şalk gözyaşlarını tutamadı, Negredo hemen yanına koştu!
Lucas Lima imzayı attı! 5 yıllık...
Chelsea ve Inter'den Jann-Fiete Arp bombası
Survivor 2018 All-Star yarışmacıları kimler? Acun Ilıcalı açıkladı...
Galatasaray'da yerli operasyonu
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

13. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

24 Kasım 2017 Cuma

  • Osmanlıspor FK
    2- 0
    Gençlerbirliği

25 Kasım 2017 Cumartesi

  • Göztepe
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Evkur Yeni Malatyaspor
    0- 0
    Beşiktaş
  • Galatasaray
    2- 0
    Aytemiz Alanyaspor

26 Kasım 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    1- 2
    Trabzonspor
  • Bursaspor
    2- 1
    K. Karabük
  • Kasımpaşa
    2- 1
    T.Konyaspor
  • Antalyaspor
    0- 1
    Fenerbahçe

27 Kasım 2017 Pazartesi

  • Kayserispor
    1- 1
    Medipol Başakşehir
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 13 29
2 Medipol Başakşehir 13 27
3 Fenerbahçe 13 23
4 Beşiktaş 13 23
GENİŞLET
5 Kayserispor 13 23
6 Bursaspor 13 21
7 Göztepe 13 21
8 Trabzonspor 13 19
9 Demir Grup Sivasspor 13 19
10 Kasımpaşa 13 18
11 Teleset Mob. Akhisarspor 13 18
12 Aytemiz Alanyaspor 13 17
13 Evkur Yeni Malatyaspor 13 15
14 Antalyaspor 13 13
15 Atiker Konyaspor 13 11
16 Osmanlıspor FK 13 11
17 Kardemir Karabükspor 13 8
18 Gençlerbirliği 13 8
Süper Lig Detaylı Fikstür »