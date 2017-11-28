Beşiktaş'ta flaş devre arası kararı!

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Beşiktaş - Manisaspor maç sonucu: 9-0

, Antalya’da yapılması düşünülen kampta kondisyon antrenmanlarına ağırlık verecek. Baştaolmak üzere tüm futbolcuların form seviyelerini yükseltmeyi hedefleyen siyah-beyazlı hoca, hazırlık maçlarında kafasındaki kadroyu netleştirecek.Süper Lig’in son 8 haftasında; 2 galibiyet, 2 yenilgi, 4 beraberlik alarak tam 14 puan kaybeden’ta, Teknik Direktör Şenol Güneş sezonun ikinci devresi için şimdiden önlemler almanın hesapları içerisine girdi.Özellikle Gençlerbirliği, Teleset Mobilya Akhisar ve Evkur Yeni Malatyaspor maçlarında kaybedilen puanları telafi etmek için bir dizi önlemler alacak olan siyah-beyazlı teknik adamın devre arası kampını uzun tutmayı planladığı belirlendi. Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkan ve 6 Aralık’taki Leipzig maçı hariç Şubat ayına kadar Avrupa’da yarışmayacak olan siyah-beyazlı takım mental olarak lige motive edilecek. Ligin ilk yarısında kalan maçları kayıpsız geçmenin çalışmalarını yapan Şenol Güneş zirve ile puan farkını minimum seviyeye indirerek, sezonun ikinci yarısına girmeyi hedefliyor.Devre arası Antalya’nın Belek beldesinde kampa girmesi beklenen Beşiktaş’ta, 15 günlük çalışma programı hazırlayacak olan Şenol Güneş’in, takıma kondisyon yüklemesi yapacağı iddia edildi. Geç transfer edilen Lens, Negredo ve Medel gibi isimlere takımla kamp dönemi geçirmemeleri nedeniyle fazla şans veremeyen Güneş devre arasında bu futbolcularla yakından ilgilenecek. Deneyimli hocanın kampta kondisyon çalışmalarına ağırlık vereceği ve siyah-beyazlı futbolcuları sezonun ikinci yarısına en iyi şekilde hazırlamak istediği aktarıldı.Siyah-beyazlılar devre arası kampında hazırlık maçları konusunda da çok hassas olacak. Teknik patron Şenol Güneş kampta oynanacak maçlarda tüm oyuncuların form ve kondisyon seviyesini yükseltmeye çalışacak.5: Vodafone Park’ta son 5 maçta galibiyet alamayan Beşiktaş, Grandmedical Manisaspor karşısında kötü seriyi sonlandırmaya çalışacak. Dolmabahçe’de çıktığı lig maçlarında Trabzonspor (2-2), Medipol Başakşehir (1-1) ve Akhisarspor (0-0) ile berabere kalan Kartal, Şampiyonlar Ligi’ndeki Monaco ve Porto maçlarında da 1-1’lik skorlarla sahadan ayrılmıştı.(Milliyet)