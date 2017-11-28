Beşiktaş-Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, siyah-beyazlı takımın Galatasaray ile 2 Aralık Cumartesi günü yapacağı karşılaşmanın biletleri, 150 ile 900 lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarıldı.Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray’ı saat 19.30’da Vodafone Park’ta konuk edecek.