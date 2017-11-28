Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDK'ya sevkedildi

TFF'nin açıklaması şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararlarını açıkladı.Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un PFDK'ya sevkedildiği duyuruldu."Hukuk Müşavirliği'nce 28.11.2017 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.1- OSMANLISPOR FK'nın 24.11.2017 tarihinde oynanan OSMANLISPOR FK-GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.2- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 25.11.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.3- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 25.11.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.4- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 26.11.2017 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.5- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 26.11.2017 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.6- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 26.11.2017 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.7- GRANDMEDICAL MANİSASPOR Kulübü'nün 24.11.2017 tarihinde oynanan GRANDMEDICAL MANİSASPOR-ADANA DEMİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.8- SAMSUNSPOR Kulübü'nün 25.11.2017 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-SAMSUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,SAMSUNSPOR Kulübü futbolcusu ERKAM REŞMEN'in aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 26.11.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.9- ELAZIĞSPOR Kulübü'nün 25.11.2017 tarihinde oynanan ELAZIĞSPOR-BOLUSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.10- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü'nün 26.11.2017 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,ESKİŞEHİRSPOR Kulübü görevlisi ERHAN YILMAZ'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/c. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.11- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 26.11.2017 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.12- ZONGULDAK KÖMÜRSPOR Kulübü'nün 26.11.2017 tarihinde oynanan ZONGULDAK KÖMÜRSPOR-NİĞDE BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.13- KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR Kulübü'nün 26.11.2017 tarihinde oynanan KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR-BANDIRMASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.14- OTTOCOOL KARAGÜMRÜK Kulübü'nün 26.11.2017 tarihinde oynanan OTTOCOOL KARAGÜMRÜK-KARŞIYAKA TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.15- NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübü kaleci antrenörü YASİN TUNÇER'in 26.11.2017 tarihinde oynanan NAZİLLİ BELEDİYESPOR-HACETTEPESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 27.11.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübü idarecisi HASAN GÜNEY'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 28.11.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.16- SBS İNŞAAT KIRKKARELİSPOR Kulübü'nün 26.11.2017 tarihinde oynanan SBS İNŞAAT KIRKKARELİSPOR-SAKARYASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.17- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 26.11.2017 tarihinde oynanan SBS İNŞAAT KIRKKARELİSPOR-SAKARYASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.18- ETİMESGUT BELEDİYESPOR Kulübü futbolcusu SABRİ TURGUT'un 25.11.2017 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-ETİMESGUT BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 26.11.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.19- AFJET AFYONSPOR Kulübü'nün 26.11.2017 tarihinde oynanan AFJET AFYONSPOR-BUCASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsünün 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.20- BUCASPOR Kulübü'nün 26.11.2017 tarihinde oynanan AFJET AFYONSPOR-BUCASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca, "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.21- MERSİN İDMANYURDU Kulübü'nün 26.11.2017 tarihinde oynanan MERSİN İDMANYURDU-KOCAELİ BİRLİKSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsünün 6/7. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.22- BAYRAMPAŞA Kulübü'nün 26.11.2017 tarihinde oynanan BAYRAMPAŞA-BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.23- BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR Kulübü'nün 26.11.2017 tarihinde oynanan BAYRAMPAŞA-BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.24- MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü'nün 26.11.2017 tarihinde oynanan MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-12 BİNGÖLSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.25- 12 BİNGÖLSPOR Kulübü idarecisi VEYSEL KAYA'nın 26.11.2017 tarihinde oynanan MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-12 BİNGÖLSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 27.11.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,12 BİNGÖLSPOR Kulübü teknik sorumlusu ALİ BEYKOZ'un aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 27.11.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.26- ANKARA DEMİRSPOR Kulübü teknik sorumlusu ADNAN ŞENTÜRK'ün 25.11.2017 tarihinde oynanan ANKARA DEMİRSPOR-YENİ ORDUSPOR KULÜBÜ TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 26.11.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.27- GÖLCÜKSPOR Kulübü futbolcusu SELİM DEDEKOÇ'un 25.11.2017 tarihinde oynanan GÖLCÜKSPOR-KIRIKHANSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 26.11.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.28- KIRIKHANSPOR Kulübü futbolcusu HASAN DEMİR'in 25.11.2017 tarihinde oynanan GÖLCÜKSPOR-KIRIKHANSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 26.11.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.29- MUĞLASPOR Kulübü'nün 26.11.2017 tarihinde oynanan PAZARSPOR-MUĞLASPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.30- KAYSERİ ERCİYESSPOR Kulübü'nün 26.11.2017 tarihinde oynanan KAYSERİ ERCİYESSPOR-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsünün 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.31- CİZRESPOR Kulübü'nün 26.11.2017 tarihinde oynanan CİZRESPOR-ÇORUM BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.32- KOCAELİSPOR Kulübü'nün 26.11.2017 tarihinde oynanan KIZILCABÖLÜKSPOR-KOCAELİSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.33- ARSİNSPOR Kulübü'nün 26.11.2017 tarihinde oynanan BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş.-ARSİNSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.34- FETHİYESPOR Kulübü'nün zorunlu teknik kadrolardan profesyonel takım antrenörü kadrosunun tamamlanmaması sebebiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Teknik Adamların Eğitimi ve Sınıflandırılması Talimatı'nın 14/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.35- KARŞIYAKA Kulübü'nün zorunlu teknik kadrolardan profesyonel takım antrenörü kadrosunun tamamlanmaması sebebiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Teknik Adamların Eğitimi ve Sınıflandırılması Talimatı'nın 14/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."