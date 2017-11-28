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Beşiktaş Atiba'nın sözleşmesini uzatıyor!

Beşiktaş, sözleşmesi bu sezon sonu sona erecek olan Atiba Hutchinson'ın kontratını yenilemek için oyuncuyla görüşmelere başladı. Fikret Orman ve yönetimi tecrübeli futbolcuya 1 yıllık teklifi iletti.

28 Kasım 2017, Salı 10:09

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Beşiktaş Atiba'nın sözleşmesini uzatıyor!
Beşiktaş bir yandan Avrupa ve ligde başarı için ter dökerken, bir yandan da sözleşmesi sona eren yıldızlarıyla kontratı uzatma görüşmelerinde sona gelmek istiyor. Bizzat Başkan Fikret Orman'ın yürüttüğü görüşmeler sonucunda daha önce Oğuzhan Özyakup kalma konusunda ikna edilmiş ve tarihi açık bir sözleşme yapılmıştı. Siyah-Beyazlı Yönetim, şimdi de orta sahanın bel kemiği Atiba Hutchinson'un kontratını uzatmak için görüşmelere başladı.
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MENAJERLE GÖRÜŞMELER OLUMLU 

34 yaşında olan ve bu sezon sonunda sözleşmesi bitecek Kanadalı yıldızın kafasındaki soru işaretlerini gidermek isteyen yönetim, yeni mukavele için temasta. Bu konuda görüşü alınan Teknik Direktör Şenol Güneş de Atiba'nın performansından memnun olduğunu ve mukavelesinin 1 yıl daha uzatılmasında bir sakınca görmediğini bildirdi. Bunun üzerine yönetim de Atiba'nın menajeriyle şartlar konusundaki detayları incelemeye başladı. 
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Yönetim, aynı şartlarda Atiba'nm yola devam etmesi konusunda ısrarcı. Hatta belli bir maç sayışma ulaşması halinde artı 1 yıl daha kalmasına da sıcak bakıyor. Atiba'nm da bu konuda bir zorluk çıkartmayacağı tahmin ediliyor. Kanadalı oyuncunun sözleşmesinin bitmesinin ardından kulüpte başka görevlerde devam etmesi fikri de değerlendiriliyor. Ara transfer dönemine kadar yeni imzaların atılması da planlanıyor.

Kaynak: Akşam
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