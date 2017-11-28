Belhanda'nın "10 numara" farkı

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın, sezon başında Dinamo Kiev'den kadrosuna kattığı Belhanda, farkını ortaya koydu. Yıldız oyuncu, ligde aynı mevkide görev yaptığı oyunculardan istatistik olarak oldukça önde gözüküyor.Bu sezon cezası nedeniyle sadece bir maç kaçıran Belhanda, Sarı-kırmızılı forma ile oynadığı 12 lig maçında toplam 35 kez kilit pas yapmayı başardı. Faslı oyuncunun en yakın takipçisi ise 18 kez ile Beşiktaşlı Talisca.Bu sezon ligde en çok kilit pas yapan '10 numaralar' şöyle;1 - Belhanda - Galatasaray - 35 kez2 - Talisca - Beşiktaş - 18 kez3 - Batalla - Bursaspor - 15 kez4 - Yusuf Yazıcı - Trabzonspor - 11 kez5 - Giuliano - Fenerbahçe - 9 kez6 - Mossoro - Başakşehir - 7 kez13. haftası tamamlanan Süper Lig'de Galatasaray forması ile bir gol atan beş kez de asist yapan Belhanda, toplamda 6 defa skora katkı yapmayı başardı. Bursaspor'un Arjantinli yıldızı Batalla, 4 gol, 3 asist ile bu alanda zirvede bulunurken, Beşiktaşlı Talisca ise 3 gol 3 asist kaydetmeyi başardı.Bu sezon ligde skora katkı yapan '10 numaralar' ise şöyle;1- Batalla - Bursaspor - 4 gol, 3 asist2 - Belhanda - Galatasaray - 1 gol, 5 asist3 - Talisca - Beşiktaş - 3 gol, 3 asist4 - Giuliano - Fenerbahçe - 4 gol5 - Yusuf Yazıcı - 1 gol, 2 asist6 - Mossoro - 1 gol, 1 asist27 yaşındaki yıldız oyuncu, ligde şampiyonluk yaşamış takımlar (Beşiktaş, Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor) ve bu sezon şampiyonluk adaylarından olan Başakşehir'in aynı mevkisinde oynayan oyuncularla kıyaslandığında, en yüksek ratinge sahip oyuncu. Belhanda'nın 13 haftalık istatistiklerinden çıkan sonuca göre ratingi 7.57. Faslı oyuncunun en yakında rakibi ise 7.20'lik puanı ile Batalla...Bu sezon ligde en yüksek ratinge sahip '10 numaralar' şöyle;1 - Belhanda - Galatasaray - 7.572 - Batalla - Bursaspor - 7.203 - Talisca - Beşiktaş - 7.134 - Giuliano - Fenerbahçe - 7.085 - Mossoro - Başakşehir - 7.036 - Yusuf Yazıcı - Trabzonspor - 6.74Sarı-kırmızılı ekibin liderlik koltuğunda oturmasında en büyük pay sahiplerinden olan Younes Belhanda, adam geçme(38 kez), toplam pas (519) ve top çalmada (2 kez) da diğer rakiplerinin önünde bulunuyor.